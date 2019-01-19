ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не оказаться в снежном плену

20.01.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Снега намело немало. Значит, и хлопот с расчисткой хватает. В напряжённом режиме приходится трудиться коммунальным и дорожным службам. Поддержание в надлежащем состоянии улично-дорожной сети, дворовых территорий — задача непростая. Снегопады продолжаются, морозы сменяются оттепелями и наоборот. На всё нужно своевременно реагировать.
В рейд по улицам райцентра, чтобы узнать, как ведётся работа по расчистке дорог и тротуаров от снега, посыпка их мы отправились со старшим госавтоинспектором отделения ГАИ Чашникского РОВД Андреем Закревским и мастером жилкомхоза В. П. Бородавко.

Не оказаться в снежном плену

Серьёзных нареканий к работе коммунальщиков не возникло. Хотя определённые замечания страж порядка всё же высказал:
— Пешеходные переходы и остановочные площадки нужно расчищать более качественно. Не должно быть в радиусе нескольких метров снежных нагромождений. Это создаёт дополнительную опасность. Во время патрулирования мы обязаны обращать внимание на состояние улично-дорожной сети. Если что не так, сигнализируем. Ответственным службам выносятся предписания. Даётся время на устранение недостатков. Затем следует контрольная проверка с нашей стороны. Если замечания учтены не были, возможны штрафные санкции.
С Андреем Закревским мы побывали и в Новолукомле. По пути госавтоинспектор оценивает состояние дороги, связывающей райцентр и город энергетиков. Проезжая часть, замечает, в удовлетворительном состоянии. Сказывается в том числе и достаточно высокая интенсивность движения. На отдельных открытых участках, правда, заметны снежные перемёты.
В Новолукомле состояние улично-дорожной сети также вполне удовлетворительное, отметил инспектор. Во дворах снежных заносов нет, пешеходные дорожки, входы в подъезды почищены. Но вот на пересечении улиц Набережной и Панчука ждал неприятный сюрприз. Пешеходный переход здесь почему-то почищен должным образом не был. К тому же оказались повёрнутыми в другую сторону соответствующие дорожные знаки. Вышло так, что переход правильным образом не обозначен. Об этом факте госавтоинспектор незамедлительно проинформировал УНП ЖКХ «Коммунальник». В жилкомхозе заверили, что оперативно отреагируют и ситуацию исправят.
Наступившая оттепель опять потребует предельной собранности от руководителей соответствующих служб. Нужно оперативно устранять недостатки. Не так, конечно, как после прошлых снегопада и последовавшего за ним потепления. Тогда вопросов возникло немало. Необходимо сделать правильные выводы.
Главное — обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Но и они должны вести себя разумно — соблюдать скоростной режим, переходить дорогу в положенном месте, обозначать себя светоотражателями в тёмное время суток. Нужно учитывать погодные условия, закладывать дополнительное время на дорогу. Тише едешь — дальше будешь.

***

Руководителям учреждений, организаций, предприятий района необходимо должным образом реагировать на изменения погоды. Территории возле административных зданий следует своевременно расчищать от снега, льда, осуществлять посыпку. Нависающие с крыш ледяные сосульки, снежные наросты также таят опасность.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снега намело немало. Значит, и хлопот с расчисткой хватает. В напряжённом режиме приходится трудиться коммунальным и дорожным службам. Поддержание в
 
Новости дня
Новости общества
 
Управление делами президента запускает новую лотерею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
20.01.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика