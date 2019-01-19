Не оказаться в снежном плену

Снега намело немало. Значит, и хлопот с расчисткой хватает. В напряжённом режиме приходится трудиться коммунальным и дорожным службам. Поддержание в надлежащем состоянии улично-дорожной сети, дворовых территорий — задача непростая. Снегопады продолжаются, морозы сменяются оттепелями и наоборот. На всё нужно своевременно реагировать.

В рейд по улицам райцентра, чтобы узнать, как ведётся работа по расчистке дорог и тротуаров от снега, посыпка их мы отправились со старшим госавтоинспектором отделения ГАИ Чашникского РОВД Андреем Закревским и мастером жилкомхоза В. П. Бородавко.





Серьёзных нареканий к работе коммунальщиков не возникло. Хотя определённые замечания страж порядка всё же высказал:

— Пешеходные переходы и остановочные площадки нужно расчищать более качественно. Не должно быть в радиусе нескольких метров снежных нагромождений. Это создаёт дополнительную опасность. Во время патрулирования мы обязаны обращать внимание на состояние улично-дорожной сети. Если что не так, сигнализируем. Ответственным службам выносятся предписания. Даётся время на устранение недостатков. Затем следует контрольная проверка с нашей стороны. Если замечания учтены не были, возможны штрафные санкции.

С Андреем Закревским мы побывали и в Новолукомле. По пути госавтоинспектор оценивает состояние дороги, связывающей райцентр и город энергетиков. Проезжая часть, замечает, в удовлетворительном состоянии. Сказывается в том числе и достаточно высокая интенсивность движения. На отдельных открытых участках, правда, заметны снежные перемёты.

В Новолукомле состояние улично-дорожной сети также вполне удовлетворительное, отметил инспектор. Во дворах снежных заносов нет, пешеходные дорожки, входы в подъезды почищены. Но вот на пересечении улиц Набережной и Панчука ждал неприятный сюрприз. Пешеходный переход здесь почему-то почищен должным образом не был. К тому же оказались повёрнутыми в другую сторону соответствующие дорожные знаки. Вышло так, что переход правильным образом не обозначен. Об этом факте госавтоинспектор незамедлительно проинформировал УНП ЖКХ «Коммунальник». В жилкомхозе заверили, что оперативно отреагируют и ситуацию исправят.

Наступившая оттепель опять потребует предельной собранности от руководителей соответствующих служб. Нужно оперативно устранять недостатки. Не так, конечно, как после прошлых снегопада и последовавшего за ним потепления. Тогда вопросов возникло немало. Необходимо сделать правильные выводы.

Главное — обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Но и они должны вести себя разумно — соблюдать скоростной режим, переходить дорогу в положенном месте, обозначать себя светоотражателями в тёмное время суток. Нужно учитывать погодные условия, закладывать дополнительное время на дорогу. Тише едешь — дальше будешь.

***

Руководителям учреждений, организаций, предприятий района необходимо должным образом реагировать на изменения погоды. Территории возле административных зданий следует своевременно расчищать от снега, льда, осуществлять посыпку. Нависающие с крыш ледяные сосульки, снежные наросты также таят опасность.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.