«Белпочта» бесплатно доставит вашу открытку адресату в День ручного письма



В этот день посетители почты смогут приобрести и подписать открытку в адрес друзей и близких, а работники «Белпочты» бесплатно доставят послание в любой уголок Беларуси.

В Пинске акция состоится 23 января с 15.00 до 16.00 на почтамте по ул. Заслонова, 13 в ОПС № 16.

День ручного письма празднуется 23 января, чтобы напомнить об уникальности ручного письма и оригинальности почерка каждого человека.