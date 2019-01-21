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«Белпочта» бесплатно доставит вашу открытку адресату в День ручного письма

22.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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23 января РУП «Белпочта» проведет акцию «День ручного письма».

«Белпочта» бесплатно доставит вашу открытку адресату в День ручного письма
В этот день посетители почты смогут приобрести и подписать открытку в адрес друзей и близких, а работники «Белпочты» бесплатно доставят послание в любой уголок Беларуси.

В Пинске акция состоится 23 января с 15.00 до 16.00 на почтамте по ул. Заслонова, 13 в ОПС № 16.
День ручного письма празднуется 23 января, чтобы напомнить об уникальности ручного письма и оригинальности почерка каждого человека.

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