Снегопады перед потеплением. Прогноз погоды в Могилеве в последние выходные января

Мы тоже не верим, но январь уже почти все. Весна близко! А вот и прогноз погоды в последние в этом месяце выходные: мороз, снегопады и пасмурное небо. Зато последние дни второго зимнего месяца, по предварительным данным, будут теплее — прогнозируют в среднем −2…−0°С.

Сегодня, 25 января, днем будет около -10°С, пасмурно, ночью — метель.

В субботу весь день прогнозируют снегопады. Температура воздуха составит около -8°С, будет по-прежнему пасмурно, зато почти безветренно.

В воскресенье, 27 января, в первой половине суток будет около -9°С, ожидается снегопад. К вечеру снег прекратится, но похолодает до -15°С.

В понедельник рано утром будет все еще холодно — -15°С, — но днем прогнозируют уже -7°С, пасмурную погоду с туманом.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY .