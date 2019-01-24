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Снегопады перед потеплением. Прогноз погоды в Могилеве в последние выходные января
25.01.2019 10:07 — Новости Общества | Tut.by
Мы тоже не верим, но январь уже почти все. Весна близко! А вот и прогноз погоды в последние в этом месяце выходные: мороз, снегопады и пасмурное небо. Зато последние дни второго зимнего месяца, по предварительным данным, будут теплее — прогнозируют в среднем −2…−0°С.
Сегодня, 25 января, днем будет около -10°С, пасмурно, ночью — метель.
В субботу весь день прогнозируют снегопады. Температура воздуха составит около -8°С, будет по-прежнему пасмурно, зато почти безветренно.
В воскресенье, 27 января, в первой половине суток будет около -9°С, ожидается снегопад. К вечеру снег прекратится, но похолодает до -15°С.
В понедельник рано утром будет все еще холодно — -15°С, — но днем прогнозируют уже -7°С, пасмурную погоду с туманом.
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Прогнозируют до -16 градусов - правда, в ночь на понедельник.
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