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Волк, напавший на людей в Столбцах, оказался бешеным. В городе карантин

28.01.2019 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Волк, покусавший людей в Столбцах, оказался бешеным. В городе объявили карантин на два месяца.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Столбцовской районной ветстанции TUT.BY рассказали, что волк, покусавший людей в городе, был бешеным. В Столбцах и деревне Слобода введен карантин на два месяца. Именно в этих местах зафиксировали контакт с животным. В Столбцах волка обнаружили на окраине города.

В воскресенье, 27 января, специалисты обошли людей, чтобы выявить другие контакты с волком. Сейчас в усиленном режиме проходит вакцинация домашних собак и котов от бешенства. Столбцовская городская участковая ветлечебница из-за сложившейся ситуации работает до 20.00, в не до 17.00, как раньше. Время работы увеличили, чтобы людям было удобнее привозить животных для вакцинации.

Напомним, вечером 26 января около 23.00 в милицию Столбцов поступило сразу несколько сообщений о появившемся в городе агрессивном волке. В районную больницу обратились четыре человека: неподалеку от железнодорожной станции сначала волк напал на мужчину и женщину, затем в этом же районе — еще на одну пару прохожих. У пострадавших медики зафиксировали множественные укушенные раны.

Милиция выехала на поиск животного, и буквально через несколько минут поступило сообщение от местного жителя — на улице 17-го Сентября волк стал бросаться на его автомобиль.

Животное застрелили.

Случаи, когда здоровый дикий волк вышел к людям в город, крайне редки. Практически все подобные факты агрессии волка по отношению к человеку в крупных населенных пунктах единичны, и все они объяснялись бешенством.

Специалист общественной организации «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Виктор Фенчук, который занимается исследованием волка в Беловежской Пуще и на Полесье, рассказал, что гораздо чаще на людей нападают и кусают их собаки и лисы.

— Бешеных собак и лис гораздо больше, и люди с ними гораздо чаще контактируют. Если животное ведет себя неадекватно: заходит в дом и начинает кусать человека без причины — это признак проявления бешенства.

По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которые предоставила организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны», в 2017 году за помощью против бешенства к медикам обратились десять человек, которые контактировали с волком. С 2012 года больше всего случаев было в 2015 году: 23. Для сравнения: в том же 2017 году 13 156 человек получили медпомощь против бешенства после контакта с собаками. Из них в 8 819 случаях собаки были домашними. За такой же помощью обратились 5890 человек после контакта с кошками и 109 человек после контакта с лисами.

По словам эксперта, бешеным животным управляет вирус, и его главная цель — как можно больше распространить болезнь, вступить в контакт с максимально большим числом объектов.

Стратегия поведения человека при контакте как с бешеным волком, так и с лисой и собакой — одинаковая. Во-первых, надо сопротивляться и пытаться отогнать животное. Можно попробовать куда-то спрятаться, убегая, надо стараться контролировать ситуацию, чтобы видеть, что в этот момент делает животное. Во-вторых, надо сразу же позвонить в МЧС и рассказать спасателям о животном. В-третьих, если с животным был контакт, то нужно срочно обратиться к медикам. Если слюна больного животного контактировала с кожей человека, то есть риск заболеть бешенством. И если вовремя не провести лечение, укус может стать летальным.

 
 
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Волк, покусавший людей в Столбцах, оказался бешеным. В городе объявили карантин на два месяца.
 
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