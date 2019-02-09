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Ко Дню памяти воинов-интернационалистов Кореличская районная библиотека подготовила виртуальную выставку

09.02.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Всем тем, кто на службе стоял
Под небом гнетущим Афгана,
Кто нас от войны сберегал,
Поклон вам земной, ветераны!
Здоровья, спокойствия, сил,
Пусть мужество вас не покинет,
Поверьте, никто не забыл
Об этой святой годовщине!

Такими словами начинается виртуальная выставка «Солдаты необъявленной войны» ко Дню памяти воинов-интернационалистов и 30-летию со дня вывода Советских войск из Афганистана. В основе концепции — книга «Вдали, за рекой… Воины-интернационалисты Гродненской области в афганской войне 1979-1989» А. М. Суворова. Также в выставку включены следующие издания:

⚜ В. В. Гарькавый «Афганистан: без грифа «секретно»
⚜ Н. Иванов «Афганский шторм»
⚜ Н. Чергинец «Сыновья»
⚜ А. Федоренко «Афганская шкатулка»
⚜ Д. Корецкий «Спасти посольство»
⚜ А. Тамоников «Дьявольский котёл»
⚜ А. Тамоников «Игра на минном поле»
⚜ А. Тамоников «Президентский спецназ»
⚜ С. Крахмалов «Записки военного атташе»
⚜ А. А. Звозников «Афган. Пламя войны»

Все перечисленные книги находятся в Кореличской районной библиотеке и ждут своих читателей. К слову, они включены не только в виртуальную выставку, но и в действующую экспозицию в читальном зале.

Источник: korelichi-cls.of.by

 
 
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Всем тем, кто на службе стоял Под небом гнетущим Афгана, Кто нас от войны сберегал, Поклон вам земной, ветераны! Здоровья,
 
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