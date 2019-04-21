В Речицком районе в горящей траве снова погиб человек

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе очередная жертва загоревшейся сухой травы. Погиб мужчина. Подробности сообщили в МЧС.

Трагедия произошла утром 22 апреля неподалеку от железнодорожной станции Василевичи.

Тело мужчины при тушении сухой травы в 20 метрах от железнодорожных путей обнаружил дорожный мастер. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Спасатели призывают быть в пожароопасный период осторожными. Не бросать окурки, спички, бутылки, не поджигать траву. Если стали свидетелем пожара, звоните 101.