|
В Бресте на 4 противников аккумуляторного завода составили протоколы за несанкционированные шествия
22.04.2019 15:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Четыре противника аккумуляторного завода получили протоколы за участие в несанкционированных шествиях, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
На прошлой неделе активистов вызвали повестками в милицию. 21 апреля к 11.00 они пришли в Ленинский райотдел, где на них составили протоколы по статье 23.34 КоАП и отпустили. Трем противникам вменяется участие в несанкционированном шествии по центральным улицам Бреста, которое прошло 14 апреля. Одной — за аналогичное мероприятия, которое прошло неделей раньше, сообщил Роман Кисляк.
Напомним, 15 апреля суд Ленинского района Бреста в актовом зале районного отдела милиции рассмотрел дела по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) в отношении 15 активистов, которых задержали ранее.
«Брестчанин Олег Ермоленко получил 30 базовых величин штрафа (765 рублей — TUT.BY) за участие 7 апреля в шествии противников строительства аккумуляторного завода. Николаю Троцюку назначили 10 базовых величин (255 рублей) за участие в шествии 14 апреля», — сообщил правозащитник.
Еще 13 противников аккумуляторного завода заявили ходатайства об ознакомлении с материалами их дел и предоставлении адвокатов. Судья их удовлетворил и назначил следующие заседания на другие дни апреля. Активистов освободили из-под стражи.
29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трем противникам вменяется участие в несанкционированном шествии по центральным улицам Бреста, которое прошло 14 апреля. Одной - за аналогичное мероприятия,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)