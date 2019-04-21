ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте на 4 противников аккумуляторного завода составили протоколы за несанкционированные шествия

22.04.2019 15:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Четыре противника аккумуляторного завода получили протоколы за участие в несанкционированных шествиях, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.

На прошлой неделе активистов вызвали повестками в милицию. 21 апреля к 11.00 они пришли в Ленинский райотдел, где на них составили протоколы по статье 23.34 КоАП и отпустили. Трем противникам вменяется участие в несанкционированном шествии по центральным улицам Бреста, которое прошло 14 апреля. Одной — за аналогичное мероприятия, которое прошло неделей раньше, сообщил Роман Кисляк.

Напомним, 15 апреля суд Ленинского района Бреста в актовом зале районного отдела милиции рассмотрел дела по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) в отношении 15 активистов, которых задержали ранее.

«Брестчанин Олег Ермоленко получил 30 базовых величин штрафа (765 рублей — TUT.BY) за участие 7 апреля в шествии противников строительства аккумуляторного завода. Николаю Троцюку назначили 10 базовых величин (255 рублей) за участие в шествии 14 апреля», — сообщил правозащитник.

Еще 13 противников аккумуляторного завода заявили ходатайства об ознакомлении с материалами их дел и предоставлении адвокатов. Судья их удовлетворил и назначил следующие заседания на другие дни апреля. Активистов освободили из-под стражи.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил, что, если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет. Позже он сообщил, что нарушений нет и завод под Брестом заработает в мае.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трем противникам вменяется участие в несанкционированном шествии по центральным улицам Бреста, которое прошло 14 апреля. Одной - за аналогичное мероприятия,...
 
Новости дня
Новости общества
 
«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТОСТИ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика