В Бресте на 4 противников аккумуляторного завода составили протоколы за несанкционированные шествия

Источник материала: Tut.by

Четыре противника аккумуляторного завода получили протоколы за участие в несанкционированных шествиях, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.

На прошлой неделе активистов вызвали повестками в милицию. 21 апреля к 11.00 они пришли в Ленинский райотдел, где на них составили протоколы по статье 23.34 КоАП и отпустили. Трем противникам вменяется участие в несанкционированном шествии по центральным улицам Бреста, которое прошло 14 апреля. Одной — за аналогичное мероприятия, которое прошло неделей раньше, сообщил Роман Кисляк.

Напомним, 15 апреля суд Ленинского района Бреста в актовом зале районного отдела милиции рассмотрел дела по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) в отношении 15 активистов, которых задержали ранее.

«Брестчанин Олег Ермоленко получил 30 базовых величин штрафа (765 рублей — TUT.BY) за участие 7 апреля в шествии противников строительства аккумуляторного завода. Николаю Троцюку назначили 10 базовых величин (255 рублей) за участие в шествии 14 апреля», — сообщил правозащитник.

Еще 13 противников аккумуляторного завода заявили ходатайства об ознакомлении с материалами их дел и предоставлении адвокатов. Судья их удовлетворил и назначил следующие заседания на другие дни апреля. Активистов освободили из-под стражи.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил , что, если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет. Позже он сообщил, что нарушений нет и завод под Брестом заработает в мае .