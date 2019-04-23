Вместе мы можем всё!

Источник материала: Единство

17 апреля учащиеся 1 «Б» класса ГУО «Средняя школа №20 г. Борисова» совместно со своими родителями приняли участие в экологической акции «Природе поможем!». Собравшись большой и дружной командой, все отправились в лес для того, чтобы сделать окружающий нас мир чище, а своим примером призвать всех борисовчан любить и оберегать то место, в котором мы живём. Также участники данного мероприятия приняли участие в спортивно-экологической эстафете «Спасите лес». Здесь все без исключения смогли показать свои физические способности, навыки безопасного времяпровождения в лесу, а также, безусловно, получить море позитива и хорошего настроения.

Друзья, берегите, цените, любите нашу замечательную природу! Не превращайте наши леса в свалки с мусором! Ведь все мы хотим, чтобы нашим детям досталось экологически чистое наследие. Благодарность объявляем учащимся и родителям учреждения образования за оказанное содействие и неравнодушные сердца.