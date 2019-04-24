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Гусевицкий центр ткачества посетил заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Зак Тэйлор

25.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Гусевицкий центр ткачества посетил заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Зак Тэйлор

Гусевицкий центр ткачества посетил заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Зак Тэйлор

Центр ткачества открылся благодаря реализации местной инициативы «Возродим рушник вместе» проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь. Инициатива реализована на средства международной технической помощи и местного софинансирования.

С работой центра ткачества гостей познакомил директор учреждения Виталий Карпинский, который провел обзорную экскурсию и рассказал о том, какие шаги сделаны от идеи создания центра до ее реализации в жизнь, а также поделился дальнейшими планами.

Зак Тэйлор остался доволен увиденным и выразил уверенность в перспективе дальнейшего сотрудничества и развитии отношений между Беларусью и Европейским союзом.

В завершении визита почетные гости вместе с представителями органов власти и местными жителями приняли участие в установке архитектурной формы «Я люблю Гусевицу», возведение которой приурочено к 95-летию образования района и 65-летию образования Гусевицкого сельсовета.

Гусевицкий центр ткачества посетил заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Зак Тэйлор
Гусевицкий центр ткачества посетил заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Зак Тэйлор
Гусевицкий центр ткачества посетил заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Зак Тэйлор
Гусевицкий центр ткачества посетил заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Зак Тэйлор
Гусевицкий центр ткачества посетил заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Зак Тэйлор

Наталья МАКСИМОВА

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Гусевицкий центр ткачества посетил заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Зак Тэйлор Центр ткачества открылся благодаря...
 
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