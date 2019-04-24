Медведь в минском зоопарке переехал в новый вольер - там есть бассейн

Источник материала: Tut.by

Медведь Тристан, который живет в минском зоопарке, переехал в новый вольер. Об этом сообщает сайт учреждения.



Фото: минский зоопарк

В столичном зоопарке медведь переехал в новый вольер.

«Тристан вальяжно ходит и с интересом осматривает свой новый дом. Это радостное событие не только для Тристана, но и для всех наших посетителей», — пишет зоопарк.

Сайт отмечает, что медведь любит купаться, а в новом вольере у него есть «собственный, пусть и небольшой бассейн».

В новом вольере хватит места для проживания еще нескольких медведей.



