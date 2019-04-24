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Медведь в минском зоопарке переехал в новый вольер - там есть бассейн
25.04.2019 16:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Медведь Тристан, который живет в минском зоопарке, переехал в новый вольер. Об этом
В столичном зоопарке медведь переехал в новый вольер.
«Тристан вальяжно ходит и с интересом осматривает свой новый дом. Это радостное событие не только для Тристана, но и для всех наших посетителей», — пишет зоопарк.
Сайт отмечает, что медведь любит купаться, а в новом вольере у него есть «собственный, пусть и небольшой бассейн».
В новом вольере хватит места для проживания еще нескольких медведей.
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В новом вольере хватит места для проживания еще нескольких медведей
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