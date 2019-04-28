Жителей Пинского района призывают принять участие в патриотической акции-шествии «Беларусь помнит» в День Победы

Источник материала: Полесская правда





Пинский районный исполнительный комитет

приглашает жителей района принять участие

в патриотической акции-шествии «Беларусь помнит»,

которая состоится

9 мая 2019 года

на территориях следующих сельсоветов:

Березовичского (начало в 9.30),

Бобриковского (10.00),

Валищенского (10.00),

Городищенского (10.00),

Дубойского (10.00),

Загородского (11.00),

Каллауровичского (11.00),

Логишинского (11.00),

Ласицкого (10.00),

Лыщенского (10.00),

Лопатинского (аг. Лопатино – в 9.30, д. Лемешевичи – в 10.00),

Молотковичского (10.30),

Мерчицкого (10.00),

Новодворского (аг. Новый Двор – в 11.00, д. Чухово – в 11.30),

Оховского (10.00),

Оснежицкого (9.00),

Пинковичского (9.30),

Поречского (10.00),

Плещицкого (10.00),

Ставокского (10.30),

Сошненского (9.30),

Хойновского (10.00).

Участие в патриотической акции «Беларусь помнит», шествие с портретами героев войны, своих родственников – величайшее свидетельство памяти о войне и всенародной благодарности поколению победителей!