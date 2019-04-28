Жителей Пинского района призывают принять участие в патриотической акции-шествии «Беларусь помнит» в День Победы

Пинский районный исполнительный комитет
приглашает жителей района принять участие
в патриотической акции-шествии «Беларусь помнит»,
которая состоится 9 мая 2019 года
на территориях следующих сельсоветов:
Березовичского (начало в 9.30),
Бобриковского (10.00),
Валищенского (10.00),
Городищенского (10.00),
Дубойского (10.00),
Загородского (11.00),
Каллауровичского (11.00),
Логишинского (11.00),
Ласицкого (10.00),
Лыщенского (10.00),
Лопатинского (аг. Лопатино – в 9.30, д. Лемешевичи – в 10.00),
Молотковичского (10.30),
Мерчицкого (10.00),
Новодворского (аг. Новый Двор – в 11.00, д. Чухово – в 11.30),
Оховского (10.00),
Оснежицкого (9.00),
Пинковичского (9.30),
Поречского (10.00),
Плещицкого (10.00),
Ставокского (10.30),
Сошненского (9.30),
Хойновского (10.00).
Участие в патриотической акции «Беларусь помнит», шествие с портретами героев войны, своих родственников – величайшее свидетельство памяти о войне и всенародной благодарности поколению победителей!