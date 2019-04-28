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Жителей Пинского района призывают принять участие в патриотической акции-шествии «Беларусь помнит» в День Победы

29.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Жителей Пинского района призывают принять участие в патриотической акции-шествии «Беларусь помнит» в День Победы

Пинский районный исполнительный комитет
приглашает жителей района принять участие
в патриотической акции-шествии «Беларусь помнит»,
которая состоится
9 мая 2019 года
на территориях следующих сельсоветов:

  • Березовичского (начало в 9.30),
  • Бобриковского (10.00),
  • Валищенского (10.00),
  • Городищенского (10.00),
  • Дубойского (10.00),
  • Загородского (11.00),
  • Каллауровичского (11.00),
  • Логишинского (11.00),
  • Ласицкого (10.00),
  • Лыщенского (10.00),
  • Лопатинского (аг. Лопатино – в 9.30, д. Лемешевичи – в 10.00),
  • Молотковичского (10.30),
  • Мерчицкого (10.00),
  • Новодворского (аг. Новый Двор – в 11.00, д. Чухово – в 11.30),
  • Оховского (10.00),
  • Оснежицкого (9.00),
  • Пинковичского (9.30),
  • Поречского (10.00),
  • Плещицкого (10.00),
  • Ставокского (10.30),
  • Сошненского (9.30),
  • Хойновского (10.00).

Участие в патриотической акции «Беларусь помнит», шествие с портретами героев войны, своих родственников – величайшее свидетельство памяти о войне и всенародной благодарности поколению победителей!

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