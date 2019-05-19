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Кто и как формировал баллы за белорусское жюри, которое дисквалифицировали накануне «Евровидения»

19.05.2019 22:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне финала «Евровидения» организаторы конкурса объявили, что белорусское национальное жюри отстранено от голосования. Тем не менее, 10 участников получили баллы от Беларуси. Их распределение выглядело довольно неожиданно: самые высокие баллы ушли представителям стран, которые находились в конце турнирной таблицы. Кто и как сформировал эти оценки за белорусское жюри? Попытались узнать.


Изображение: eurovision.tv

На сайте «Евровидения» можно посмотреть, кому «белорусское жюри» отдало свои оценки. 12 баллов получил представитель Израиля, который в итоге занял 23-е место. «Десятку» отдали Эстонии (19 место), 8 баллов — Германии (24-е место), 7 баллов — Норвегии, 6 — Испании, 5 — Великобритании, 4 — Сан-Марино, 3 — Сербии, 2 — Исландии, 1 — Австралии.

То, что в этот раз белорусское жюри не будет выставлять свои оценки, в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24» прозвучало лишь после выступления всех участников — перед самим голосованием.

— Сегодня наш глашатай Мария Василевич объявит среднее арифметическое значение европейского жюри, которое до нас было определено Европейским вещательным союзом, — сказал во время трансляции финала комментатор Евгений Перлин. — Баллы, которые объявит Маша, — это информация, которую нам прислал Европейский вещательный союз, — продолжил ведущий.

По какой логике они были сформированы? Сергей Андрианов, эксперт в теме «Евровидения» и пиар-менеджер, который работал на конкурсе с Аленой Ланской, Тео и группой NaviBand, поделился своим мнением и расчетами.

Чтобы понять механизм, сперва нужно знать вот что: все страны-участницы делятся на группы, или корзины. Беларусь находится в одной группе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Россией и Украиной, которая в этом году отказалась от участия в «Евровидении».


Изображение Сергея Андрианова

— На основе среднего арифметического баллов Армении, Азербайджана, Грузии и России был составлен рейтинг стран, — объясняет Сергей. — В этом рейтинге были выбраны десять стран с наихудшим результатом, которым и были разданы баллы. То есть 12 баллов «ушли» 26 месту, 1 балл — 17-му.

Связаться с организаторами «Евровидения» и Белтелерадиокомпанией, которые могли бы официально прокомментировать результаты, сегодня не удалось.

 
 
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10 участников «Евровидения» получили баллы от Беларуси, хотя белорусское жюри было дисквалифицировано. Попытались узнать, кто и как их сформировал.
 
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