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Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 22 мая

21.05.2019 12:02 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 22 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность. Местами, а днем на большей части территории Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 20-26 тепла.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 22 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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