Сельскохозяйственные вузы и ссузы приглашают

Источник материала: Чырвоны прамень

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Чашникского райисполкома предлагает поступить и учиться в сельскохозяйственных вузах и ссузах республики на бюджетных местах.





Имеющиеся целевые направления.

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»:

1 место – агрономия, селекция и семеноводство, 1 место – сельское строительство, обустройство территорий, 1 место – экономика и организация производства.

УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»:

2 места – ветеринарная медицина, 1 место – ветеринария (сокращённый курс), 1 место – зоотехния.

УО «Белорусский государственный аграрно-технический университет»:

1 место – техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (сокращённый курс), 1 место – управление охраной труда.

Аграрный колледж «УО Витебская государственная академия ветеринарной медицины»:

На базе 11 классов:

1 место – ветеринария, 1 место – агрономия.

На базе 9 классов:

1 место – ветеринария, 1 место – зоотехния, 1 место – агрономия.

При наличии желающих получить высшее образование сельскохозяйственного профиля по другим специальностям возможна корректировка.

Дополнительно также выдаются целевые направления в учреждения образования «Оршанский государственный аграрный колледж» (он же Смольянский государственный аграрный колледж), «Лепельский государственный аграрный технический колледж», «Городокский государственный аграрный технический колледж» (по 2 места — ветеринария, зоотехния, агрономия).