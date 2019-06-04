Сельскохозяйственные вузы и ссузы приглашают

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Чашникского райисполкома предлагает поступить и учиться в сельскохозяйственных вузах и ссузах республики на бюджетных местах.
Имеющиеся целевые направления.
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»:
1 место – агрономия, селекция и семеноводство, 1 место – сельское строительство, обустройство территорий, 1 место – экономика и организация производства.
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»:
2 места – ветеринарная медицина, 1 место – ветеринария (сокращённый курс), 1 место – зоотехния.
УО «Белорусский государственный аграрно-технический университет»:
1 место – техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (сокращённый курс), 1 место – управление охраной труда.
Аграрный колледж «УО Витебская государственная академия ветеринарной медицины»:
На базе 11 классов:
1 место – ветеринария, 1 место – агрономия.
На базе 9 классов:
1 место – ветеринария, 1 место – зоотехния, 1 место – агрономия.
При наличии желающих получить высшее образование сельскохозяйственного профиля по другим специальностям возможна корректировка.
Дополнительно также выдаются целевые направления в учреждения образования «Оршанский государственный аграрный колледж» (он же Смольянский государственный аграрный колледж), «Лепельский государственный аграрный технический колледж», «Городокский государственный аграрный технический колледж» (по 2 места — ветеринария, зоотехния, агрономия).
Бюджетные места в 2019 году, выделенные на район, ограничены, однако при наличии достаточного количества желающих получить образование по той или иной специальности количество целевых (бюджетных) мест будет увеличено.
Обращаться следует в управление по сельскому хозяйству и продовольствию Чашникского райисполкома, ул. Советская, 44, каб.№16, Будко Александр Владимирович. Тел. для справок (8-02133) 4-12-05.