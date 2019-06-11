Температурный рекорд 82-летней давности пал, но сегодня снова оранжевый уровень из-за жары

Источник материала: Tut.by

Температурный рекорд дня 82-летней давности побит в Минске 11 июня. В среду, по прогнозам, ожидается не менее жаркий день.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как пишет БелаПАН , воздух в столице прогрелся до +32,2 ºС. Прежний максимум составлял +30,1ºС.

Обновились рекорды также в Бресте — 32,2ºС (было 32,0 11 июня 2010 года), Гродно — 30,8ºС (30,6 также в 2010-м) и Могилеве — 31,7ºС (30,5 в 1968 году). Побит рекорд и в Жлобине (Гомельская область) — 32,8ºС (31,9 в 2010-м).

Чтобы побить рекорд дня для всей территории страны не хватило всего 0,2ºС -11 июня 2010 года на метеостанции Октябрь в Гомельской области, было +33,5ºС. Это место оказалось самым теплым и сейчас — +33,3 ºС.

Сегодня из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности — максимальная температура воздуха составит +28…+33°C.

В Минске температура воздуха утром +20…+22°C, в разгар дня +30…+31°C, вечером +23…+25°C.

Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный слабый, при грозах порывистый.

В связи с преобладанием жаркой погоды, резко возрастает пожароопасность. Не забывайте об этом и будьте осторожны в лесу с огнем.

Из-за жары и угрозы пожаров уже закрыты для посещения леса в 32-х районах Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Изменения можно отслеживать на онлайн-карте Минлесхоза.

Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.