Школьники посетили музей на ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»

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О предприятии здесь можно узнать многое. С вниманием к деталям создан макет производственных площадок предприятия. Представлена возможность увидеть первые образцы продукции и современные гидроусилители механизма рулевого управления, гидроцилиндры и насосы. Привлекли внимание любознательных посетителей и спортивные награды заводчан.

Ребята с интересом слушали увлекательный рассказ экскурсовода о предприятии, затем посмотрели видеоролик о заводе и задали множество вопросов. В целом, это была очень интересная, нужная и важная экскурсия. И может быть ребятам еще рано всерьез задумываться о будущей специальности, но кому-то, возможно, эта экскурсия поможем сделать выбор профессии, и в перспективе они свяжут судьбу именно с заводом «Автогидроусилитель».