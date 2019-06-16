Столинский РОЧС провел мониторинги различных объектов Столинского района

Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведена выборочная проверка ОАО «Торфопредприятие Глинка», а также мониторинги различных объектов Столинского района, а именно: ГУО «Ольшанская СШ №1», ГУО «Ольшанская СШ №2», ГУО «Ремельская СШ», ГУО «Семигостичская СШ», ГУДО «Семигостичский ясли-сад», ГУО «Речицкая СШ №3», ГУО «Белоушская СШ», ГУО «Велимичская СШ», ГУО «Орловская СШ», ГУДО «Большемалешевский ясли-сад №1», ГУДО «Большемалешевский ясли-сад №2», ГУДО «Речицкий ясли-сад №4», ГУДО «Маньковичский ясли-сад», ГУО «Речицкая СШ №2». В рамках проведения надзорных мероприятий на вышеуказанных объектах проведены мониторинги лицензиатов, осуществляющих техническое обслуживание систем пожарной автоматики. Также произведен мониторинг контроля качества обслуживания и работоспособности систем пожарной автоматики лицензиатами на объектах:
— ОАО «Торфопредприятие Глинка», обслуживающая организация ООО «ЮрЛайПлюс»;
— ГУО «Ольшанская СШ №2», обслуживающая организация ООО «ЮрЛайПлюс»;
— гостиница «Горынь» КУМПП ЖКХ «Столинское ЖКХ», обслуживающая организация ОАО «Спецавтоматика».
- При проведении мониторинга ГУО «Ольшанская СШ №1» (директор Лемеза Михаил Ильич) был выявлен ряд нарушений:
— не переработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;
— не в полном объеме проведены противопожарные инструктажи с работниками;
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— двери, расположенные в лестничных клетках не оборудованы устройствами для самозакрывания.
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга ГУО «Ольшанская СШ №2» (директор Симонович Ольга Степановна) был выявлен ряд нарушений:
— не переработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;
— не в полном объеме проведены противопожарные инструктажи с работниками;
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— двери, расположенные в лестничных клетках не оборудованы устройствами для самозакрывания;
— не обозначены места размещения ручных пожарных извещателей;
— не произведена оценка готовности пожарных кранов с составлением соответствующего акта;
— шкафы пожарных кранов не обеспечены ключами для их открывания.
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга ГУО «Ремельская СШ» (директор Пытель Наталья Николаевна) был выявлен ряд нарушений:
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— этажи учебного корпуса не обеспечены первичными средствами пожаротушения в полном объеме;
— отсутствуют обозначения мест расположения огнетушителей.
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга ГУО «Семигостичская СШ» (директор Резанович Владимир Владимирович) был выявлен ряд нарушений:
— не переработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;
— не произведена оценка готовности пожарных кранов с составлением соответствующего акта.
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга ГУДО «Семигостичский ясли-сад» (директор Вабищевич Марина Алексеевна) нарушений не выявлено.
- При проведении мониторинга ГУО «Речицкая СШ №3» (директор Козелко Андрей Михайлович) нарушений не выявлено.
- При проведении мониторинга ГУО «Белоушская СШ» (директор Тропец Эдуард Михайлович) нарушений не выявлено.
- При проведении мониторинга ГУО «Велимичская СШ» (директор Кошевский Александр Михайлович) был выявлен ряд нарушений:
— не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям;
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— пути эвакуации не обозначены соответствующими знаками, утвержденными Министерством по чрезвычайным ситуациям;
— отсутствуют обозначения мест расположения огнетушителей;
— не обозначены места размещения ручных пожарных извещателей;
— этажи учебного корпуса не обеспечены первичными средствами пожаротушения в полном объеме.
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга ГУО «Орловская СШ» (директор Мойсюк Валентина Васильевна) нарушений не выявлено.
- При проведении мониторинга ГУДО «Большемалешевский ясли-сад №1» (директор Кузьмич Нина Витальевна) был выявлен ряд нарушений:
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— отсутствуют обозначения мест расположения огнетушителей;
— не обозначены места размещения ручных пожарных извещателей;
— система пожарной автоматики имеет технические неисправности.
Руководителю вручены рекомендации.
- При проведении мониторинга ГУДО «Большемалешевский ясли-сад №2» (директор Корнейчук Елена Ивановна) нарушений не выявлено.
- При проведении мониторинга ГУДО «Речицкий ясли-сад №4» (директор Литвинко Ирина Андреевна) нарушений не выявлено.
- При проведении мониторинга ГУДО «Маньковичский ясли-сад (директор Литвинко Ирина Андреевна) нарушений не выявлено.
- При проведении мониторинга ГУО «Речицкая СШ №2» (директор Велесницкий Сергей Григорьевич) был выявлен ряд нарушений:
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— допускается использование ответвлительной коробки электрической проводки без защитной крышки.
- При проведении мониторинга обслуживающей организации ООО «ЮрЛайПлюс» в ОАО «Торфопредприятие Глинка», нарушений обслуживания и работоспособности систем пожарной автоматики не выявлено.
- При проведении мониторинга обслуживающей организации ООО «ЮрЛайПлюс» в ГУО «Ольшанская СШ №2, нарушений обслуживания и работоспособности систем пожарной автоматики не выявлено.
- При проведении мониторинга обслуживающей организации ОАО «Спецавтоматика» в гостинице «Горынь» КУМПП ЖКХ «Столинское ЖКХ», нарушений обслуживания и работоспособности систем пожарной автоматики не выявлено.
- При проведении выборочной проверки ОАО «Торфопредприятие Глинка» (директор Шут Михаил Ильич) был выявлен ряд нарушений:
— двери на путях эвакуации в административном здании не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— допускается использование неисправного огнетушителя в административном здании;
— не обозначен пожарный водоем на территории ОАО «Торфопредприятие Глинка»;
— не разработан журнал регистрации прохождения обучения по программе пожарно-технического минимума.
По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.