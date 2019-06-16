Столинский РОЧС провел мониторинги различных объектов Столинского района

Источник материала: Навiны Палесся



Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведена выборочная проверка ОАО «Торфопредприятие Глинка», а также мониторинги различных объектов Столинского района, а именно: ГУО «Ольшанская СШ №1», ГУО «Ольшанская СШ №2», ГУО «Ремельская СШ», ГУО «Семигостичская СШ», ГУДО «Семигостичский ясли-сад», ГУО «Речицкая СШ №3», ГУО «Белоушская СШ», ГУО «Велимичская СШ», ГУО «Орловская СШ», ГУДО «Большемалешевский ясли-сад №1», ГУДО «Большемалешевский ясли-сад №2», ГУДО «Речицкий ясли-сад №4», ГУДО «Маньковичский ясли-сад», ГУО «Речицкая СШ №2». В рамках проведения надзорных мероприятий на вышеуказанных объектах проведены мониторинги лицензиатов, осуществляющих техническое обслуживание систем пожарной автоматики. Также произведен мониторинг контроля качества обслуживания и работоспособности систем пожарной автоматики лицензиатами на объектах:

— ОАО «Торфопредприятие Глинка», обслуживающая организация ООО «ЮрЛайПлюс»;

— ГУО «Ольшанская СШ №2», обслуживающая организация ООО «ЮрЛайПлюс»;

— гостиница «Горынь» КУМПП ЖКХ «Столинское ЖКХ», обслуживающая организация ОАО «Спецавтоматика».

При проведении мониторинга ГУО «Ольшанская СШ №1» (директор Лемеза Михаил Ильич) был выявлен ряд нарушений:

— не переработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— не в полном объеме проведены противопожарные инструктажи с работниками;

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— двери, расположенные в лестничных клетках не оборудованы устройствами для самозакрывания.

Руководителю вручены рекомендации.

При проведении мониторинга ГУО «Ольшанская СШ №2» (директор Симонович Ольга Степановна) был выявлен ряд нарушений:

— не переработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— не в полном объеме проведены противопожарные инструктажи с работниками;

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— двери, расположенные в лестничных клетках не оборудованы устройствами для самозакрывания;

— не обозначены места размещения ручных пожарных извещателей;

— не произведена оценка готовности пожарных кранов с составлением соответствующего акта;

— шкафы пожарных кранов не обеспечены ключами для их открывания.

Руководителю вручены рекомендации.

При проведении мониторинга ГУО «Ремельская СШ» (директор Пытель Наталья Николаевна) был выявлен ряд нарушений:

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— этажи учебного корпуса не обеспечены первичными средствами пожаротушения в полном объеме;

— отсутствуют обозначения мест расположения огнетушителей.

Руководителю вручены рекомендации.

При проведении мониторинга ГУО «Семигостичская СШ» (директор Резанович Владимир Владимирович) был выявлен ряд нарушений:

— не переработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— не произведена оценка готовности пожарных кранов с составлением соответствующего акта.

Руководителю вручены рекомендации.

При проведении мониторинга ГУДО «Семигостичский ясли-сад» (директор Вабищевич Марина Алексеевна) нарушений не выявлено. При проведении мониторинга ГУО «Речицкая СШ №3» (директор Козелко Андрей Михайлович) нарушений не выявлено. При проведении мониторинга ГУО «Белоушская СШ» (директор Тропец Эдуард Михайлович) нарушений не выявлено. При проведении мониторинга ГУО «Велимичская СШ» (директор Кошевский Александр Михайлович) был выявлен ряд нарушений:

— не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— пути эвакуации не обозначены соответствующими знаками, утвержденными Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— отсутствуют обозначения мест расположения огнетушителей;

— не обозначены места размещения ручных пожарных извещателей;

— этажи учебного корпуса не обеспечены первичными средствами пожаротушения в полном объеме.

Руководителю вручены рекомендации.

При проведении мониторинга ГУО «Орловская СШ» (директор Мойсюк Валентина Васильевна) нарушений не выявлено. При проведении мониторинга ГУДО «Большемалешевский ясли-сад №1» (директор Кузьмич Нина Витальевна) был выявлен ряд нарушений:

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— отсутствуют обозначения мест расположения огнетушителей;

— не обозначены места размещения ручных пожарных извещателей;

— система пожарной автоматики имеет технические неисправности.

Руководителю вручены рекомендации.

При проведении мониторинга ГУДО «Большемалешевский ясли-сад №2» (директор Корнейчук Елена Ивановна) нарушений не выявлено. При проведении мониторинга ГУДО «Речицкий ясли-сад №4» (директор Литвинко Ирина Андреевна) нарушений не выявлено. При проведении мониторинга ГУДО «Маньковичский ясли-сад (директор Литвинко Ирина Андреевна) нарушений не выявлено. При проведении мониторинга ГУО «Речицкая СШ №2» (директор Велесницкий Сергей Григорьевич) был выявлен ряд нарушений:

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— допускается использование ответвлительной коробки электрической проводки без защитной крышки.

При проведении мониторинга обслуживающей организации ООО «ЮрЛайПлюс» в ОАО «Торфопредприятие Глинка», нарушений обслуживания и работоспособности систем пожарной автоматики не выявлено. При проведении мониторинга обслуживающей организации ООО «ЮрЛайПлюс» в ГУО «Ольшанская СШ №2, нарушений обслуживания и работоспособности систем пожарной автоматики не выявлено. При проведении мониторинга обслуживающей организации ОАО «Спецавтоматика» в гостинице «Горынь» КУМПП ЖКХ «Столинское ЖКХ», нарушений обслуживания и работоспособности систем пожарной автоматики не выявлено. При проведении выборочной проверки ОАО «Торфопредприятие Глинка» (директор Шут Михаил Ильич) был выявлен ряд нарушений:

— двери на путях эвакуации в административном здании не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— допускается использование неисправного огнетушителя в административном здании;

— не обозначен пожарный водоем на территории ОАО «Торфопредприятие Глинка»;

— не разработан журнал регистрации прохождения обучения по программе пожарно-технического минимума.

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.