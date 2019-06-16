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До +29°С ожидается в Беларуси 18 июня

17.06.2019 11:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут небольшие дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах синоптики прогнозируют слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 тепла, на юго-востоке - 18-19 градусов. Днем ожидается от 23 до 29 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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