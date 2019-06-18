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БГУ поднялся на три позиции в рейтинге лучших вузов мира

19.06.2019 07:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский государственный университет улучшил свои позиции в рейтинге лучших университетов планеты, подготовленном британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Об этом говорится в опубликованном в среду в 16-й раз исследовании QS World University Rankings 2020, включающем в себя в общей сложности чуть более тысячи лучших мировых вузов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

БГУ удалось подняться на три позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом и занять 351-е место.

Всего в рейтинге представлены два белорусских вуза. БНТУ, как и в прошлом году, занимает позицию в диапазоне 801−1000.

Список лучших университетов мира по версии QS World University Rankings возглавил Массачусетский технологический институт (MIT). На втором месте — Стэнфордский университет, на третьем — Гарвардский университет. Далее идут Оксфордский университет, Калифорнийский технологический институт, Кембриджский университет и Швейцарская высшая техническая школа Цюриха.

В рейтинге QS учитываются количественные данные о высшем учебном заведении и опросы независимых экспертов. Лучшие учебные заведения мира определены на основе шести критериев: авторитетности в области научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли иностранных студентов и доли иностранных преподавателей. Рейтинг QS входит в тройку самых известных мировых рейтингов.

 
 
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БГУ удалось подняться на три позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом и занять 351-е место.
 
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