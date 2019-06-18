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﻿﻿Вопросам охраны труда Федерация профсоюзов Беларуси уделяет особое внимание

19.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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﻿﻿Вопросам охраны труда Федерация профсоюзов Беларуси уделяет особое внимание
13-14 июня рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси проводила мониторинг соблюдения законодательства об охране труда в организациях Пинского района.

Шесть специалистов проинспектировали предприятия и организации района, в том числе отраслей дорожного, лесного хозяйства, строительства, перерабатывающей и нефтехимической промышленности, сферы образования – филиал КУП «Брестоблдорстрой» Пинское ДРСУ-104, ГЛХУ «Пинский лесхоз», филиал «Пинский кооптранс», УСП ПМК-30 ОАО «Пинсксовхозстрой», филиал НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба», УСП СПМК-33 ОАО «Пинсксовхозстрой», Плещицкую среднюю школу.  В плане посещения были и пять сельскохозяйственных предприятий – ОАО «Плещицы», ОАО «Ставокское», ОАО «Пинскрайагросервис», ОАО «Лопатино», филиал «Невель»  ОАО «Пинский мясокомбинат».

Итоги мониторинга были подведены на семинаре с руководителями, заместителями руководителей, ведущими вопросы охраны труда, специалистами по охране труда и председателями профсоюзных комитетов проверенных предприятий. В совещании принимали участие заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский, заместитель Пинского межрайонного прокурора Людмила Супрун, главный специалист сектора труда и заработной платы управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома Александр Будай, председатель Пинского районного объединения профсоюзов Виталий Наривончик.

С докладом выступил главный технический инспектор труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности, руководитель рейдовой группы Владимир Новожилов. Он подчеркнул, что на каждом рабочем месте должны быть обеспечены безопасные условия труда, это одна из важнейших задач профсоюзов. На всех предприятиях и в организациях, которые посетили инспекторы, не было замечено нерадивого и беспечного отношения к вопросам охраны труда. Владимир Новожилов обозначил рабочие моменты, на которые стоит обратить внимание, и пути их решения. Заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский поблагодарил участников рейдовой группы за плодотворную работу и выразил уверенность, что их замечания и дельные советы помогут минимизировать количество несчастных случаев на производстве.


﻿﻿Вопросам охраны труда Федерация профсоюзов Беларуси уделяет особое внимание
Стоит отметить, что с 10 июня Федерацией профсоюзов Беларуси объявлен месячник общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда в сельхозпредприятиях. Технические инспекторы труда ФПБ, представители областных и районных объединений профсоюзов планируют посетить все сельскохозяйственные организации страны. С этой инициативой ФПБ выступает уже не первый год.

В ходе месячника специалисты проверят обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, горячим питанием и питьевой водой, обратят внимание на наличие и состояние санитарно-бытовых помещений и душевых, оборудованных мест для приема пищи, а также соблюдение правил охраны труда при проведении ремонтных работ и соответствие эксплуатируемой техники требованиям безопасности.

В прошлом году в ходе такого месячника специалисты ФПБ проверили более 1 200 предприятий по всей стране и выявили свыше 8 тысяч нарушений законодательства об охране труда, которые могли повлиять на ход уборочной.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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