«С чемпионатом мира по хоккею не сравнится». Репортаж с фан-зон Европейских игр в Минске

Источник материала: Tut.by

В Минске к Европейским играм организовали три фан-зоны — на «Минск-Арене», «Чижовка-Арене» и у Дворца Спорта. Мы побывали на двух из них, оценили обстановку и пообщались с посетителями.





«Минск-Арена»: пустынная фан-зона, трактор и очереди на фото с Лесиком

Первым делом мы принялись изучать фан-зону на «Минск-Арене». Вежливые волонтеры отовсюду подсказывают сами куда пройти.





Вход на фан-зону организован через пункты пропуска — вещи просматривают через сканер, как в аэропорту, отдельно досматривают людей. На фан-зону запрещают проносить жидкости — пускают лишь с водой в таре до литра. Вещи можно сдавать в камеру хранения у входа — она бесплатная.

Возможно, мы пришли не вовремя, но в субботу в вечернее время трансляции художественной гимнастики, самбо и настольного тенниса (их показывают чередуя между собой) возле «Минск-Арены» было совсем пустынно.





Заметим, что экран со спортивными трансляциями здесь один — на сцене. Состязания показывают за все время работы фан-зоны всего пару раз — по часу. Когда нет трансляций — идет концерт.

Но у экрана со спортивными трансляциями задерживаются лишь единицы. Не призывает людей даже выступление инструментального ансамбля, под звуки гармони у сцены очередь выстраивается разве что для фото с Лесиком.





На фан-зоне также развлекают и активностями. Есть большая палатка с сувенирной продукцией игр, павильон с качелей от банка, мелкие фотозоны и настоящий трактор Belarus-1523. Среди палаток госпредприятий замечаем стильный деревянный павильон «Беларуськалия». Тут продают сладости, а также байки, футболки, сумки с дизайнерским принтом и надписью Soligorsk от модного дизайнера Юлии Латушкиной — такую же мы после встретим и возле Дворца спорта.

Есть и активные зоны — можно побросать мяч в олимпийские кольца, покататься на велосипеде. Также установлена палатка с симуляторами виртуальной реальности.























Но люди останавливаются с большего на перекус. Очередей за едой нет, пиво продают по 3,5 рубля, квас — по 1,5. Всюду обычный стритфуд вроде хот-догов, колбасок на гриле, картошки фри, драники продают за 2 рубля. Есть траки частников, где те же драники стоят от 5 до 8 рублей.





Когда заканчивается награждение в «Минск-Арене» отсюда выходят толпы людей, среди них Ольга из Подмосковья. Женщина говорит, что как только вышла на пенсию — осознанно переехала жить в Беларусь, сейчас помогает в Минске дочке с ребенком.

— У вас я отдыхаю и у меня наконец-то появилось время посещать такие мероприятия. Вчера была на открытии. Кстати, билет мне просто подарили возле стадиона — девушка сказала, что ее подруга не пришла. На стадионе меня поразила массовость и организованность. Легко приехать и уехать. Бросилась в глаза работа волонтеров — когда я не знала куда идти и немного засуетилась, ко мне подходили и направляли в нужное место. Фан-зоны мне не очень интересны, я буду ходить на соревнования, но думаю, что за 10 дней я изучу все аспекты игр.

Ольга говорит, что город за последний месяц расцвел.





— Стало заметно, как расцветают повсюду петуньи. Чистота просто необыкновенная, будто по ночам асфальт моют с шампунем.

Среди гостей на фан-зоне выделяется компания из Британии. Пока волонтеры помогают Пеппе разобраться с мобильным приложением, ее муж с сестрой танцуют. Пеппа отличается от остальных гостей праздника, наверное, еще и тем, что ее абсолютно все устраивает и все нравится.

— Мы приехали поддержать сына. Он выступает на соревнованиях и самый молодой в команде. В Минске очень дружелюбные люди, вчера мы заблудились поздно вечером и нам помог мужчина, выстроил правильный маршрут на карте и связался с нами, чтобы уточнить, как мы дошли.



Пеппа в центре, вместе с мужем и сестрой они выбирают Лесика в сувенирной лавке

Пеппа была и на открытии на Динамо. По ее словам, мероприятие было великолепным.

— Но в Баку на I Европейских играх была еще и Леди Гага. Мы ждали чего-то такого. Но у вас было очень красиво — понравилась часть про историю Беларуси, но мы ее знаем плохо, поэтому понимали не все.

Фан-зона иностранку тоже вполне устраивает.

— Играет музыка, можно отдохнуть и перекусить. Все очень хорошо.

Дворец спорта: толпы людей и английские музыканты





Перемещаемся ко Дворцу спорта, где по заявлениям организаторов работает самая большая фан-зона. Контроль отличается — личный досмотр вещей без сканера, иногда — с металлоискателями.

В 8 часов вечера тут толпы людей по всей фан-зоне, глаза режет дым от шашлыков. Женщины, которые только пришли и идут мимо опустевших прилавков с турецкими сладостями спрашивают: «А что, уже все распродали»? На самом деле нет, в палатках хватает уличной еды: с картошкой по 2 рубля, шашлыками по 4, драниками по 2. Разве что пиво стоит дешевле — возле Дворца Спорта его продают за 2,5 рубля. В каждой палатке очереди.

Кстати, туалеты на территории аккуратно огорожены заборами с рекламой игр. Очередей сюда не было.













Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Зон с активностями гораздо больше — есть и качельки, и футбол на траве, и батуты, настольные игры и даже фотозона с «золотыми» слитками. Есть даже огромный металлический робот Belarus, в который приходят постучать дети, а потом бросаются в большую надувную шину.

С трансляциями спортивных состязаний у Дворца спорта такая же история. Экран — один на сцене. Трансляция здесь была в 10 утра на два часа. Все остальное время идут мероприятия ко Дню культуры Великобритании — играют британские группы, устраивают показательные выступления по фехтованию. Но судя по толпе у сцены, зрителям это все же интересно.





















Минчане, которые бывали на фан-зонах во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году рассказывали, что если болельщик не попадал на матч, то все можно было компенсировать на фан-зоне. Алексей и Евгений — двое молодых парней из сферы торговли, они наблюдают за концертом неподалеку от фуд-корта и говорят, что нынешняя фан-зона по сравнению с ЧМ — «детский лепет».

— Это не сравнится вообще. Продолжительность работы была больше, людей было намного больше, много иностранцев, постоянно в толпе была иностранная речь. Через переводчиков можно было пообщаться, посидеть, посмотреть хоккей — в каждой палатке стоял телевизор, шли трансляции разных матчей.





Парни замечают, что в 2014 году, несмотря на масштаб события, у Дворца спорта КПП не было, вместо мероприятий про культуру на экранах шел хоккей, а вечером начиналась дискотека.

— Сейчас будто на 10 дней сделали какой-то праздник, приходи и смотри непонятно что. И мне кажется, что тут только белорусы отдыхают — иностранцев почти не вижу, — говорит Алексей.





Парни за играми следят по телевизору, говорят, что открытие было очень эффектным. А что касается соревнований, то хотели бы сходить на вольную борьбу. Алексей даже следит за медальным зачетом, открывая мобильное приложение на телефоне, показывает, сколько к вечеру первого дня спортивных соревнований собрано медалей у белорусов.

— У нас было три медали, когда я выходил. Ого! Уже 14 — четыре золотых, две серебряные и восемь бронзовых.

Неподалеку отдыхает компания девушек. Одна из них в нарядном вечернем платье, девушка приехала из Витебска и рассказывает, что по пути встретила много машин с российскими номерами.





— Так что здесь все-таки не одни белорусы отдыхают. Гостей, наверное, 30%, — говорит она.

Девушки замечают, что не хватает атмосферы спортивного праздника с кричалками болельщиков.

— Это не отличается от другого праздника. Атмосфера, как и 9 мая, например. Тут, конечно, рассказывали про фехтование, но больше спортивной атмосферы было даже в прошлом году в фан-зоне в Парке Победы, когда проходил чемпионат мира по футболу, там были и иностранцы, все с флагами, в майках, что-то кричали. Не хватает этого, — говорят девушки.





Замечание девушек справедливое. За все время пока мы находились в главной фан-зоне заметили лишь единицы настоящих болельщиков с флагами. Группу поддержки из Краснодарского края в костюмах и растяжкой мы заметили на входе во Дворец спорта после финала соревнований по самбо. Компания из четырех человек выделялась потому что была единственной, так они встречали самбистку Татьяну Казенюк, которая в этот день завоевала золото.

А белорусскую спортсменку на улице встречала лишь скромная компания людей с цветами, без кричалок, флагов и растяжек.



