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Борисовчане на экологическом форуме

27.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В рамках республиканского экологического форума была организована работа Молодежной площадки «Зеленые школы для зеленого будущего».
Участниками Молодежной площадки стали экологические активисты «Зеленых школ» из Минска, Витебской, Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской области.
Учащиеся Борисовского центра экологии и туризма приняли активное участие в мероприятии и достойно представили Минскую область на республиканском экологическом форуме.
Так, Земоглядчук Алесь и Сухомлин Илья провели среди участников и гостей форума интеллектуальное шоу «Зелёные школы – за биоразнообразие», рассказали ребятам о важности сохранения видового разнообразия растительного и животного мира.
Левая Анна провела среди участников экофорума познавательную интерактивную игру «Птицы города» и познакомила ребят с видовым разнообразием птиц.
Козлова Анна и Шаткевич Алина представили вниманию участников форума выставку из шести образовательных роллапов: «Круговорот воды в природе», «Эвтрофикация», «Нитраты», «Гидроэлектростанции», «Очистка бытовых сточных вод», «Водный след человека», рассказали ребятам о важности сохранения чистоты природных водоемов Беларуси, провели опыты с водой и показали участникам форума, как можно быстро исследовать питьевую воду на содержание нитратов при помощи тест – полосок Merckoquant® Nitrate Test.
Куракевич Алёна провела мастер-класс по «Аквагриму» и зарядила участников форума ярким и позитивным настроением.
Участникам экофорума представилась уникальная возможность посетить с экскурсией историко-культурные объекты Новогрудка, побывать на водном празднике и присутствовать при заселении редких пород рыб в Молодежное озеро, побывать на официальном открытии первой улицы в Новогрудке, освещенной системой «умного» светодиодного освещения, а также посетить выставки и праздничный
концерт.
Все участники республиканского экологического форума получили много полезной и интересной информации, массу положительных эмоций и впечатлений, обменялись опытом, нашли новых друзей, получили заряд для дальнейшей активной экологической и природоохранной деятельности.

А. Козлова, учащаяся НОУ «Экология и Человек»,  Е. Шубаро, педагог дополнительного образования ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно в Новогрудке Гродненской области состоялся XV Республиканский экологический форум.
 
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