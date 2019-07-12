Министр образования: Магистратура - необязательная степень образования, она для мотивированных людей

Источник материала: Tut.by

Служба в армии — не помеха получению образования. Об этом сегодня во время посещения военно-патриотического лагеря для подростков сообщил министр образования Игорь Карпенко, пишет «Звязда» .



Фото: Варвара Морозова, «Звязда»

«В стране для этого созданы все условия: в системе образования около 12 вузов имеют специализированные факультеты и военные кафедры. Разработан проект указа главы государства о сетевой подготовке, согласно которому учащиеся вузов без военных кафедр будут иметь возможность заниматься в ближайших учреждениях, где такие кафедры есть», — сообщил Игорь Карпенко.

По его словам, разрабатывается и документ о нововведении для магистрантов, которых призывают на службу в резерве — он позволит смещать учебный план и занятия для тех, кто учится в магистратуре.

К тому же, подчеркнул министр образования, магистратура — необязательна степень образования, она для мотивированных людей.

«Выпускников этого года 56 тысяч, мест в магистратуре — всего три тысячи. Плюс возьмите какое-то количество девушек. Поэтому, на мой взгляд, беспокоиться нет оснований», — уверен Игорь Карпенко.

Напомним, за законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках», депутаты проголосовали 28 июня. Законопроект одобрили и сенаторы. Теперь подпись под ним должен поставить президент, который, комментируя законопроект, задался риторическим вопросом: «Как мы будем защищать свою землю?»

Министр обороны Андрей Равков ранее заявлял , что новый закон позволит призвать дополнительно приблизительно до 1,5−2 тысяч человек в весенний призыв и до 3 тысяч в осенний призыв — это 10−15% от всех, кто подлежит призыву.

Основные нововведения законопроекта «об отсрочках»: Отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз . После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой.

. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой. Призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований» . Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу.

. Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу. Тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу . Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить.

. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить. Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.