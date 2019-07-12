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Министр образования: Магистратура - необязательная степень образования, она для мотивированных людей
13.07.2019 16:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Служба в армии — не помеха получению образования. Об этом сегодня во время посещения военно-патриотического лагеря для подростков сообщил министр образования Игорь Карпенко, пишет
«В стране для этого созданы все условия: в системе образования около 12 вузов имеют специализированные факультеты и военные кафедры. Разработан проект указа главы государства о сетевой подготовке, согласно которому учащиеся вузов без военных кафедр будут иметь возможность заниматься в ближайших учреждениях, где такие кафедры есть», — сообщил Игорь Карпенко.
По его словам, разрабатывается и документ о нововведении для магистрантов, которых призывают на службу в резерве — он позволит смещать учебный план и занятия для тех, кто учится в магистратуре.
К тому же, подчеркнул министр образования, магистратура — необязательна степень образования, она для мотивированных людей.
«Выпускников этого года 56 тысяч, мест в магистратуре — всего три тысячи. Плюс возьмите какое-то количество девушек. Поэтому, на мой взгляд, беспокоиться нет оснований», — уверен Игорь Карпенко.
Напомним, за законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках»,
Министр обороны Андрей Равков ранее
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Министр образования: Магистратура - необязательная степень образования, она для мотивированных людей
Служба в армии - не помеха получению образования. Об этом сегодня во время посещения военно-патриотического лагеря для подростков сообщил министр образования...
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