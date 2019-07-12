ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр образования: Магистратура - необязательная степень образования, она для мотивированных людей

13.07.2019 16:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Служба в армии — не помеха получению образования. Об этом сегодня во время посещения военно-патриотического лагеря для подростков сообщил министр образования Игорь Карпенко, пишет «Звязда».


Фото: Варвара Морозова, «Звязда»

«В стране для этого созданы все условия: в системе образования около 12 вузов имеют специализированные факультеты и военные кафедры. Разработан проект указа главы государства о сетевой подготовке, согласно которому учащиеся вузов без военных кафедр будут иметь возможность заниматься в ближайших учреждениях, где такие кафедры есть», — сообщил Игорь Карпенко.

По его словам, разрабатывается и документ о нововведении для магистрантов, которых призывают на службу в резерве — он позволит смещать учебный план и занятия для тех, кто учится в магистратуре.

К тому же, подчеркнул министр образования, магистратура — необязательна степень образования, она для мотивированных людей.

«Выпускников этого года 56 тысяч, мест в магистратуре — всего три тысячи. Плюс возьмите какое-то количество девушек. Поэтому, на мой взгляд, беспокоиться нет оснований», — уверен Игорь Карпенко.

Напомним, за законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках», депутаты проголосовали 28 июня. Законопроект одобрили и сенаторы. Теперь подпись под ним должен поставить президент, который, комментируя законопроект, задался риторическим вопросом: «Как мы будем защищать свою землю?»

Министр обороны Андрей Равков ранее заявлял, что новый закон позволит призвать дополнительно приблизительно до 1,5−2 тысяч человек в весенний призыв и до 3 тысяч в осенний призыв — это 10−15% от всех, кто подлежит призыву.

Основные нововведения законопроекта «об отсрочках»:

  • Отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой.
  • Призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу.
  • Тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить.
  • Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Служба в армии - не помеха получению образования. Об этом сегодня во время посещения военно-патриотического лагеря для подростков сообщил министр образования...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси изменят допризывную подготовку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика