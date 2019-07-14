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На брестской «колхозке» установили новые кованые ворота

15.07.2019 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 июля в здании брестского центрального рынка установили новые кованые ворота, сообщает «Брестская газета».


Кроме того у главного входа в «купол» отодвинули торговый павильон и поставили ограждение.

Напомним, брестскую колхозку ожидает реконструкция. Планируется обновить изнутри крытый рынок, а также навести порядок с рядами, которые находятся на улице.

 
 
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До начала запланированной реконструкции «Брестского рынка» еще как минимум полгода, однако там уже идут некоторые работы.
 
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