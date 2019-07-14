|
На брестской «колхозке» установили новые кованые ворота
15.07.2019 17:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 июля в здании брестского центрального рынка установили новые кованые ворота,
Кроме того у главного входа в «купол» отодвинули торговый павильон и поставили ограждение.
Напомним, брестскую колхозку
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До начала запланированной реконструкции «Брестского рынка» еще как минимум полгода, однако там уже идут некоторые работы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)