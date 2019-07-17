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Под автомобильным мостом уничтожены посевы конопли
17.07.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В районе проходит специальная программа, направленная на профилактику правонарушений и преступлений, связанных с незаконным посевом, выращиванием и сбытом наркосодержащих культур.
Как рассказал старший оперуполномоченный ГНипТЛ районного отдела внутренних дел Сергей Тарасевич, в ней задействованы все учреждения и организации района, что даёт свои положительные результаты. С помощью общественности милиционерами уже выявлено семь фактов произрастания мака на площади около 45 кв. метров.
А 6 июля сотрудниками отделения Департамента охраны под автомобильным мостом обнаружены заросли дикорастущей конопли на площади 165 квадратных метров общим объемом 57 килограммов 445 граммов. Изъятые растения уничтожены.
Дачникам, владельцам огородов и личных приусадебных участков следует быть внимательнее к тому, что у растёт на их грядках. Красивый цветок, безобидное зелёное растение могут сыграть «злую шутку», принести немало хлопот и «наказать» рублём, а то и лишением свободы.
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> В районе проходит специальная программа, направленная на профилактику правонарушений и преступлений, связанных с незаконным посевом, выращиванием и...
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