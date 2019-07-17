Под автомобильным мостом уничтожены посевы конопли

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В районе проходит специальная программа, направленная на профилактику правонарушений и преступлений, связанных с незаконным посевом, выращиванием и сбытом наркосодержащих культур.

Как рассказал старший оперуполномоченный ГНипТЛ районного отдела внутренних дел Сергей Тарасевич, в ней задействованы все учреждения и организации района, что даёт свои положительные результаты. С помощью общественности милиционерами уже выявлено семь фактов произрастания мака на площади около 45 кв. метров.

А 6 июля сотрудниками отделения Департамента охраны под автомобильным мостом обнаружены заросли дикорастущей конопли на площади 165 квадратных метров общим объемом 57 килограммов 445 граммов. Изъятые растения уничтожены.

Дачникам, владельцам огородов и личных приусадебных участков следует быть внимательнее к тому, что у растёт на их грядках. Красивый цветок, безобидное зелёное растение могут сыграть «злую шутку», принести немало хлопот и «наказать» рублём, а то и лишением свободы.