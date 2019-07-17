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"Беллегпром" предложит к учебному году новые коллекции деловой одежды для школьников

18.07.2019 11:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

"Беллегпром" предложит к учебному году новые коллекции деловой одежды для школьников
Фото из архива

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" завершает подготовку каталога одежды делового стиля для учащихся школ и гимназий к учебному году 2019/2020. В него войдут новые коллекции предприятий концерна, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Наталья Кравцова.

"Каникулы в самом разгаре, родителям впору задуматься о подготовке к школе. Традиционно наши предприятия предлагают большой ассортимент одежды, обуви и кожгалантерейных товаров для учащихся. В основе всех коллекций делового стиля - элегантность и комфорт, взаимозаменяемость, многофункциональность, экологичность и безопасность. Ежегодно коллекции обновляются примерно на 80%", - отметила Наталья Кравцова.

Одежду для школьников выпускают 8 швейных предприятий концерна ("Славянка", "БелКредо", "Элод", "Надэкс", "Калинка", "Жлобинская швейная фабрика", "Элиз" и "Панда") и организации трикотажной отрасли ("Полесье", "Купалинка", "8 Марта", "Свiтанак" Жодино, "Ромгиль-Текс"). "Галантэя" и ОАО "ЭКТБ" предлагают широкий выбор кожгалантерейной продукции. Также отечественные производители обеспечат магазины разнообразными моделями обуви для мальчиков (размерный ряд 32 - 43,5) и девочек (размеры 32 - 40).

По словам Натальи Кравцовой, коллекции созданы с учетом последних модных тенденций. Они представлены лаконичными моделями с элементами уличной моды, адаптированными в классическом ключе (в их основе классический и повседневный стиль). Комплекты, сарафаны, платья, жакеты, юбки, брюки выполнены из смесовых тканей в комбинации с плиссировкой и трикотажем в разнообразной цветовой гамме.

"Подчеркнуть индивидуальность производители стараются оригинальными деталями - вставки тесьмы, вышивки, стразы, металлизированные люверсы и молнии, пуговицы, кнопки, отделочные контрастные строчки. Отличие нынешней коллекции - наполнение изделиями Plus Size", - добавила она.

Еще одна новая тенденция - смещение предпочтений в сторону моделей, выполненных из трикотажных полотен как для мальчиков, так и для девочек. "Во-первых, это удобно, когда одежда не сминается и не сковывает движения. Во-вторых, изделия из трикотажных полотен хорошо садятся на фигуру и, что немаловажно, легки в уходе. Многие предприятия концерна предлагают капсульные коллекции. Они объединены определенной темой, поэтому все вещи сочетаются между собой", - пояснила Наталья Кравцова.

Одежда для мальчиков представлена костюмами, состоящими из пиджака и брюк, жилетами, кардиганами, пуловерами "2+1". Размерный ряд - от 26 по 52. Различные полнотные группы позволяют найти свой костюм любому школьнику (I, II,III, IV полнотные группы). Новинкой для учащихся старшей школьной группы стал костюм с двубортной застежкой, который в нынешнем сезоне набирает популярность. Дополнить образ и сделать его завершенным помогут такие акценты, как стильные галстуки, изящные ремешки и броши.

Порадует покупателей и современная коллекция формованных рюкзаков Galanteya повышенной прочности с эргономичной жесткой спинкой. Специальные анатомические вставки, крепления и дополнительная поддержка в области поясницы, выполненные из воздухопроницаемого материала, позволяют поддерживать правильную осанку и предотвращают перегрев. Для безопасности ребенка предусмотрены светоотражающие элементы.

"Модно, удобно, качественно, комфортно и безопасно - основные требования при изготовлении одежды делового стиля для учащихся. Большое количество создаваемых образов порадуют покупателей дизайном, комфортностью и ценовой доступностью", - рассказала пресс-секретарь.

Всего предприятия намерены поставить в магазины около 550 тыс. изделий для детей школьного возраста. Новый каталог одежды на следующей неделе будет размещен на сайте концерна в рубрике "Предложения - Каталоги".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" завершает подготовку каталога одежды делового стиля для учащихся школ и гимназий к учебному году 2019/2020. В него...
 
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