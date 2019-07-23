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Фотовыставка о Спитакском землетрясении показывает, что любую трагедию можно преодолеть сообща - Акулович

24.07.2019 16:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Фотовыставка о Спитакском землетрясении показывает, что любую трагедию можно преодолеть сообща - Акулович
Ирина Акулович

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ретроспективная фотовыставка о Спитакском землетрясении показывает, что любую трагедию можно преодолеть сообща, заявила генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович на торжественном открытии экспозиции в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

"Трагедию в Армении преодолевали толокой. Ведь когда все вместе, тогда все получается. Прежде всего этот смысл мы хотели вложить в выставку, не только вспомнить, но и знать, что толока - единственное, что возможно в сегодняшнем мире", - сказала Ирина Акулович.

В экспозиции "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти", посвященной 30-летию землетрясения в Армении, которое унесло жизни более 25 тыс. человек, представлены 34 работы фоторепортеров информационных агентств БЕЛТА и АРМЕНПРЕСС, сделанные в трагические дни и представляющие как катастрофу, так и отклик всего человечества, и в частности белорусского народа, на боль армянского народа.

Экспозиция "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти" - исключительный проект, в нем представлены имеющие большую историческую ценность фотографии - через взгляд в прошлое они напоминают о масштабном стихийном бедствии и о твердой воле его преодолеть.

Вследствие мощных толчков землетрясения, зарегистрированного на севере Армении 7 декабря 1988 года, за полминуты разрушилась почти вся северная часть страны. Более полумиллиона человек потеряли кров, из строя вышло около 40% промышленного потенциала Армянской ССР. В результате землетрясения были полностью разрушены город Спитак и 58 сел, частично разрушены города Ленинакан (ныне - Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне - Ванадзор) и более чем 300 населенных пунктов.

На армянскую катастрофу откликнулись республики Советского Союза и 113 стран мира, многочисленные международные гуманитарные организации и частные лица. Армянскому народу протянули руку помощи и белорусы, которые с первого же дня трагедии участвовали в спасательных и восстановительных работах. Многие армянские дети после катастрофы проходили постстрессовую реабилитацию в белорусских учреждениях. Белорусские журналисты рассказывали своей общественности и миру о великом бедствии Армении.

Фотовыставка "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти" будет работать по 18 августа.

Проект проводится при действенном участии посольства Армении и Национального исторического музея Беларуси.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Максима Гучека

 
Теги: Минск
 
 
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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ретроспективная фотовыставка о Спитакском землетрясении показывает, что любую трагедию можно преодолеть сообща, заявила генеральный...
 
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