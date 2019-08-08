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Узбекская молодежь присоединилась к акции БРСМ "В школу с добрым сердцем"

09.08.2019 11:54 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Узбекская молодежь присоединилась к акции БРСМ "В школу с добрым сердцем"
Фото БРСМ

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекская молодежь присоединилась к благотворительной акции Белорусского республиканского союза молодежи "В школу с добрым сердцем", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Александра Гончарова.

"Сегодня участники I Молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана, который на этой неделе проходит в Минске, улетают в Узбекистан. Программа форума выполнена, и хорошим прощальным аккордом их визита в Беларусь стала благотворительная акция для воспитанников Ждановичского детского дома. Узбекские ребята подарили детям восточные сладости, сувениры и свой национальный музыкальный инструмент, присоединившись таким образом к благотворительной акции БРСМ "В школу с добрым сердцем", - рассказала Александра Гончарова.

I Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана проходит с 5 по 9 августа. Он стал площадкой для обсуждения современных трендов в IT-сфере и обмена опытом и очередным шагом для БРСМ и Союза молодежи Узбекистана в части развития международного молодежного стартап-движения и предпринимательства. Для участников форума на базе БГУИР и БНТУ были организованы несколько сессий и рабочих визитов в Научно-технологический парк БНТУ "Политехник", Минский городской технопарк, образовательный центр Парка высоких технологий, EPAM Systems, бизнес-инкубатор КУП "Молодежная социальная служба", а также экскурсии по Минску, Национальной библиотеке Беларуси, Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны. Узбекская молодежь побывала в крипте храма-памятника в честь Всех Святых, на презентации проекта "Во славу общей Победы", посетила Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.

Главным итогом I Молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана стало подписание дорожной карты по развитию сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий между БРСМ и Союзом молодежи Узбекистана.-0-

Фото БРСМ

 
Теги: Минск
 
 
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекская молодежь присоединилась к благотворительной акции Белорусского республиканского союза молодежи "В школу с добрым...
 
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