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Информация о ходе уборки урожая в Борисовском районе

12.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 августа 2019 года в районе УБРАНО 65.3 % УБОРОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.

НАМОЛОЧЕНО 50 795 тонны зерна

УРОЖАЙНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ - 30.6 цн./га

СРЕДИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ПО УБОРКЕ ЛИДИРУЮТ:

ООО «БОЖЕДАРЫ» - убрано 100 % площадей;

филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» - убрано 81 % площадей;

АЖХ «Борисовский завод Автогидроусилитель» - убрано – 70 % площадей;

ПСХ «Черневичи» ОАО «Завод агрегатов» - убрано 77 % уборочных площадей;

ОАО «БОРИСОВСОЮЗАГРО» - убрано 74 % площадей;

ПО УРОЖАЙНОСТИ ЛИДИРУЮТ:

ФИЛИАЛ «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»   - 49.0 цн./га

ОАО «МИРОПОЛЬЕ»- 39.8 цн./га;

АЖХ «БАТЭ» -   37.9 цн./га;

ФИЛИАЛ «НИВКИ» УП «Бумажная фабрика Гознака» - 39.7 цн./га

СУП «ЗАЧИСТЬЕ АГРО» - 35,8

АЖХ ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель» - 37.3

ООО «БОЖЕДАРЫ» - 33.6 цн. / га

ВОДИТЕЛИ НА ОТВОЗКЕ ЗЕРНА:

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ на автомашине МАЗ 555142   перевез   1721 тонну зерна от комбайнов

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ на автомашине МАЗ 555142   перевез   1680 тонн зерна от комбайнов

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - ГРИГОРЧУК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ на автомашине МАЗ 555142   перевез   1433 тонны зерна от комбайнов

ОАО «ЛОШНИЦКИЙ КРАЙ» - БЕГАНСКИЙ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ на автомашине МАЗ – 6501 перевез 1208 тонн зерна от комбайнов.

АЖХ ОАО «БАТЭ» - ГОРЛАЧ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ на автомашине МАЗ 551646 перевез 1 261 тонну зерна от комбайнов.

СРЕДИ КОМБАЙНЕРОВ НА УБОРКЕ ЗЕРНА:

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»- КУКАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ на комбайне «ЛЕКСИОН – 560» убрал 292 га и намолотил 1410 тонн зерна;

Филиал «Нивки» УП «Бумажная фабрика» Гознака - ИГНАТОВИЧ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ на комбайне КЗС 1218 убрал 268 га и намолотил 1064 тонны зерна.

СУШКА ЗЕРНА:

Филиал «Большие Новоселки» - звено в составе: Ходасевича Руслана Александровича, Задорина Вячеслава Владимировича произвело сушку зерна на зерносушильном комплексе ЗСК – 60ША (Амкодор) в количестве 8 690 тонн.

 
 
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В районе необходимо убрать25 586газерновых и зернобобовых культур.
 
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