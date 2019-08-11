Информация о ходе уборки урожая в Борисовском районе

ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 августа 2019 года в районе УБРАНО 65.3 % УБОРОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
НАМОЛОЧЕНО 50 795 тонны зерна
УРОЖАЙНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ - 30.6 цн./га
СРЕДИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ПО УБОРКЕ ЛИДИРУЮТ:
ООО «БОЖЕДАРЫ» - убрано 100 % площадей;
филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» - убрано 81 % площадей;
АЖХ «Борисовский завод Автогидроусилитель» - убрано – 70 % площадей;
ПСХ «Черневичи» ОАО «Завод агрегатов» - убрано 77 % уборочных площадей;
ОАО «БОРИСОВСОЮЗАГРО» - убрано 74 % площадей;
ПО УРОЖАЙНОСТИ ЛИДИРУЮТ:
ФИЛИАЛ «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - 49.0 цн./га
ОАО «МИРОПОЛЬЕ»- 39.8 цн./га;
АЖХ «БАТЭ» - 37.9 цн./га;
ФИЛИАЛ «НИВКИ» УП «Бумажная фабрика Гознака» - 39.7 цн./га
СУП «ЗАЧИСТЬЕ АГРО» - 35,8
АЖХ ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель» - 37.3
ООО «БОЖЕДАРЫ» - 33.6 цн. / га
ВОДИТЕЛИ НА ОТВОЗКЕ ЗЕРНА:
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ на автомашине МАЗ 555142 перевез 1721 тонну зерна от комбайнов
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ на автомашине МАЗ 555142 перевез 1680 тонн зерна от комбайнов
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - ГРИГОРЧУК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ на автомашине МАЗ 555142 перевез 1433 тонны зерна от комбайнов
ОАО «ЛОШНИЦКИЙ КРАЙ» - БЕГАНСКИЙ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ на автомашине МАЗ – 6501 перевез 1208 тонн зерна от комбайнов.
АЖХ ОАО «БАТЭ» - ГОРЛАЧ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ на автомашине МАЗ 551646 перевез 1 261 тонну зерна от комбайнов.
СРЕДИ КОМБАЙНЕРОВ НА УБОРКЕ ЗЕРНА:
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»- КУКАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ на комбайне «ЛЕКСИОН – 560» убрал 292 га и намолотил 1410 тонн зерна;
Филиал «Нивки» УП «Бумажная фабрика» Гознака - ИГНАТОВИЧ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ на комбайне КЗС 1218 убрал 268 га и намолотил 1064 тонны зерна.
СУШКА ЗЕРНА:
Филиал «Большие Новоселки» - звено в составе: Ходасевича Руслана Александровича, Задорина Вячеслава Владимировича произвело сушку зерна на зерносушильном комплексе ЗСК – 60ША (Амкодор) в количестве 8 690 тонн.