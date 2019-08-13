В Гродно активизировались телефонные мошенники: не ведитесь на звонки «сотрудников банка»

Источник материала: Tut.by

За последние несколько дней в Гродно активизировались телефонные мошенники. Неизвестные звонили жителям города и представлялись сотрудниками банка, говорили, что с кредитными карточками могут быть проблемы. Для того, чтобы их решить, необходимо предоставить реквизиты карты. Некоторые поверили злоумышленникам, сообщает милиция региона.

На 13 августа в Октябрьский РОВД областного центра с заявлениями о снятии денег с банковских карточек неизвестными обратилось 8 человек. У одного из потерпевших похищено 800 рублей.

Мошенник использовал компьютерную программу, которая меняет номер телефона. Причастность реальных владельцев номеров к произошедшему не подтверждается. Сейчас милиция устанавливает причастных к преступлению и напоминает, что нельзя передавать реквизиты своей банковской карточки кому бы то ни было. Сотрудники банка никогда не будут узнавать подобную информацию по телефону!

Если вы стали жертвой подобного мошенничества, обращайтесь в милицию.