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В Гродно активизировались телефонные мошенники: не ведитесь на звонки «сотрудников банка»
14.08.2019 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За последние несколько дней в Гродно активизировались телефонные мошенники. Неизвестные звонили жителям города и представлялись сотрудниками банка, говорили, что с кредитными карточками могут быть проблемы. Для того, чтобы их решить, необходимо предоставить реквизиты карты. Некоторые поверили злоумышленникам,
На 13 августа в Октябрьский РОВД областного центра с заявлениями о снятии денег с банковских карточек неизвестными обратилось 8 человек. У одного из потерпевших похищено 800 рублей.
Мошенник использовал компьютерную программу, которая меняет номер телефона. Причастность реальных владельцев номеров к произошедшему не подтверждается. Сейчас милиция устанавливает причастных к преступлению и напоминает, что нельзя передавать реквизиты своей банковской карточки кому бы то ни было. Сотрудники банка никогда не будут узнавать подобную информацию по телефону!
Если вы стали жертвой подобного мошенничества, обращайтесь в милицию.
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В последние несколько дней в Гродно активизировались телефонные мошенники.
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