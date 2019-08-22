За опытом – в студотряд

Источник материала: Единство

Один из хороших вариантов – еще во время учебы на летних каникулах работать в студотрядах. Как правило, это движение активно поддерживается БРСМ. Но есть случаи, когда организации создают собственные группы. Например, в этом году руководство УО «Борисовский государственный колледж» организовало два студотряда: парни и девушки трудились в детских оздоровительных лагерях «Чайка» и «Бродовка». Чему научились ребята и с какими сложностями столкнулись – об этом в материале «А».

Отряд из семи человек заехал в лагерь «Чайка» на 18 дней: четверо работают воспитателями, трое – кухонными рабочими. Руководство лагеря с пониманием относится к молодежи: если что-то не получается – не журят, а, наоборот, помогают.

– На базе нашего учреждения студ-отряд организован впервые. Ранее мы принимали студентов педагогического университета на практику, но таких ребят было немного. Воспитатели работают по нашему общелагерному плану, но активно инициируют свои идеи. Радостно, что молодежь хочет попробовать свои силы и проявить себя, – сказала директор ДОЛ «Чайка» О.А. Жеванова.

Поскольку все члены студотряда – совершеннолетние, рабочий день у них такой же, как и у остальных сотрудников. К слову, касается это и зарплаты: им начисляется оклад по обычной тарифной ставке. Правда, при условии выполнения вполне посильных требований: необходимо справляться с заданным объемом работ, соблюдать дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка и охраны труда.

…Евгения Кудравец родом из города Березино. В Борисовском колледже она осваивает профессию воспитателя дошкольного учреждения образования. Рада, что ей выпала возможность присоединиться к студотрядовскому движению.

– Изначально было очень страшно: переживала, что не со всеми детьми смогу найти общий язык. Однако практика показала, что нет неразрешимых ситуаций. Мне очень повезло со вторым воспитателем Анастасией Раскопой: моя коллега раньше уже работала в этом лагере, она подсказывала, помогала мне, – поделилась впечатлениями Евгения Кудравец.

В отряде Евгении и Анастасии – ребята 9- и 10- летнего возраста. Всего – 12 человек. Воспитатели успели к ним привыкнуть и полюбить. Да и подопечные отвечают взаимностью.

– Мне очень нравится в лагере. Особенно люблю своих воспитателей Евгению Андреевну и Анастасию Александровну. Вместе с ними мы переделывали сказку «Колобок» на новый лад. Также я участвовал в программе «Точь-в-точь» и был «Артуром Пирожковым». А на конкурсе «Мистер лагеря» получил титул «Мистер Элегантность», — восторженно рассказал Денис Демидов.

А вот Анна Кульба – незаменимый помощник поваров. В колледже девушка получила специальность повара-кондитера, а сейчас учится на техника-технолога. В лагере в обязанности Анны входит чистка овощей, мытье котлов и др.

– Анечка – наша любимица. Она очень хорошая, трудолюбивая, аккуратная, отзывчивая, – охарактеризовали девушку коллеги.

Рабочий день молодой сотрудницы начинается в 8.00 и заканчивается в 20.00. В первые дни Анне было непривычно и тяжело, а потом втянулась в работу. Признается, что ей пообещали заплатить около 250 рублей. По словам девушки, для нее это хорошие деньги.

– Если бы я знала раньше, что молодежи дают возможность подработать, то давно бы обратилась. Да, бывает, устаю – так везде есть свои сложности. Где сейчас легко? – рассуждает Анна.

В отличие от лагеря «Чайка», где все члены студотряда – девушки, в ДОЛ «Бродовка» женский состав разбавляет один молодой человек. Борисовчанин Даниил Ткалеч учится в колледже на техника-технолога, а в лагере отлично справляется с обязанностями кухонного рабочего. Он из тех, кто любит проводить лето с пользой, поэтому и принял предложение войти в состав студотряда.

– Прихожу на работу к 7 утра. Сперва чищу овощи, нарезаю хлеб, сервирую столы. В колледже нам это все рассказывали на занятиях, а тут теоретические знания применяю на практике. Думаю, такой опыт станет плюсом при трудоустройстве в будущем, – сказал Даниил.

В среднем за одну смену в ДОЛ «Бродовка» оздоравливается 65-70 ребят. Из них немало тех, кто находится под защитой государства: дети из детского социального приюта, опекунских и приемных семей, домов семейного типа, ЦКРОиР. Условия лагеря позволяют принимать и детей-колясочников: они проживают вместе с родителями в специализированных комнатах.

По словам воспитателя лагеря «Бродовка» И.Ю. Лис, прекрасно, что у членов студотряда есть возможность поработать с разной категорией детей.

– Они приехали со своим планом воспитательной и идеологической работы. Запланированы мероприятия, которые ребята должны проводить как внутри отряда, так и лагеря. Все это они обсуждают на ежедневных планерках, ведут журнал отчетности. Самое интересное мероприятие, подготовленное силами студотрядовцев, — «Чайная феерия». Молодежь рассказывала ребятам об истории и ритуалах чаепития. Также они провели важную экологическую акцию «Экодело», в рамках которой организовали мастер-класс по переделыванию отходов в предметы арт-декора, – рассказала Ирина Юрьевна.

Заместитель директора по воспитательной работе УО «Борисовский государственный колледж» Е.В. Гаврилович положительно оценила работу студотрядовцев.

– Учащиеся колледжа поделились со мной впечатлениями от трудового лета. Особенно остались довольны те, кто работал в ДОЛ «Бродовка». Директору этого учреждения Л.В. Шаровой удалось создать хороший микроклимат в коллективе. За смену молодежь многому научилась, но самое главное – она высказала желание поработать в следующем году, – сказала Е.В. Гаврилович.