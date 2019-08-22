Эксперимент: какую школьную форму выбирают родители, а какую - их дети. Сравниваем образы

Источник материала: Tut.by

До 1 сентября остаются считанные дни. А какое 1 сентября без красивой школьной формы. Вот только купить ее нередко целая проблема: детям нравится одно, родители готовы платить за другое. Чтобы проверить, как отличаются вкусы в одежде разных поколений, TUT.BY решил провести эксперимент и предложил маме и двум ее маленьким ученикам отдельно друг от друга собрать идеальный, на их взгляд, школьный «лук». Посмотрите, что из этого получилось.



Чтобы выбрать образы для двух детей у нас ушло два часа. И немало денег

«Мальчики в таком в школу не ходят»

С нашими героями мы встречаемся на входе в ЦУМ. Знакомимся: мама — Ольга, 29 лет, дочка Аня — 9 лет и сын Сергей — 7,5 лет. На часах 10 утра, настроение у всех бодрое. Правда, мама сразу предупреждает: вкусы в семье очень разные, во время репортажа возможны небольшие споры.

— К этому учебному году школьную форму мы уже купили, — рассказывает Ольга, пока поднимаемся в детский мир. — Точнее, я одна съездила и купила.

А если еще точнее, было так. За обновками к школе мама, дочка и сын пошли вместе. Но шопинг закончился тем, что «дети начали капризничать, мама — нервничать» — и было решено вернуться домой.



Несмотря на то, что детская одежда стоит недешево, Ольга старается не покупать на вырост. Говорит, ученики у нее активные, поэтому, когда к концу года дети дорастут до нужного размера, школьная форма уже не будет иметь никакого вида

— Домой мы пришли ни с чем, но я приблизительно поняла вкусы сына и дочки, учла свои требования к одежде и подобрала пару комплектов, — шутит Ольга. — Сергею понравилось, Ане — не все.

— Мне не понравился цвет платья, которое выбрала мама, — подключается к беседе дочка. — Я хотела серое, как у подружки, а она купила синее. Сказала: не стоит за кем-то повторять.

Сейчас у мамы задача такая: выбрать два школьных образа для сына. Ольга идет смотреть брюки. Сын поглядывает на это из-подо лба. «Возьми, пожалуйста, нормальный цвет», — просит он, заметив, как мама присматривается к синим штанам. По условиям эксперимента Оля к его желаниям не прислушивается.





— Брюки со стрелками ему не нравятся, но я бы такие купила. Это классика. Под классные туфли, будет отлично, — рассуждает мама, глядя на вещь. — Сергей предпочитает штаны, которые заужены книзу. Мне это не то, что не близко, я такой моды не понимаю.

По рубашкам в семье тоже нет единого мнения. Ребенку нравятся однотонные, маме — с рисунками. Они, объясняет она, практичнее. Из прошлогоднего опыта, когда взяли сорочки в один цвет, Ольга вспоминает: порой к концу дня рукава в них выглядели так неопрятно, словно учительница попросила у Сережи помыть парту, а он на радостях натер до блеска все столы класса.

Два образа, которые в итоге собрала для сына мама, выглядят так:



Образ № 1, который выбрала Сергею мама. Рубашка-кофта — 31.58 рубля, брюки — 42.90 рубля



Образ № 2, который выбрала Сергею мама. Рубашка — 42.90 рубля, брюки — 39.60 рубля.

— Как тебе? — спрашиваем у мальчишки во время фотосессии.

Он смущается и держит паузу.

— Говори, как есть, я не расстроюсь, честно, — смотрит на сына Ольга.

— Мне не нравится рубашка с узором, — описывает он второй комплект. На вопрос, почему, отвечает лаконично: «Не нравится, и все». А потом дополняет: «Мальчики в таком в школу не ходят».



На красную рубашку Сергей обратил внимание, еще когда образ ему выбирала мама. Он сразу же хотел выбрал ее, но не подошел размер. Пришлось брать белую

Дальше очередь подбирать образ у самого Сергея. Он сразу немного теряется.

— Выбирай, что хочешь, — подсказывает мама.

— Я хочу спать, — отвечает ребенок и топает к вешалкам.

Шопинг у него проходит быстро. Вместо брюк берет джинсы. Затем однотонную рубашку и пиджак с заплатками на локтях.



Вот так бы в школу хотел ходить Сергей. Рубашка — 24.75 рубля, пиджак — 92.07 рубля, джинсы — 45.23 рубля.

— Обычно он сдержанный в одежде, а тут «Cosmopolitan» какой-то, — отмечает Ольга журнальный выбор сына. «Лук» ей не очень, зато ребенок сияет. — Когда в примерочной надевала ему то, что выбрала я, приходилось натягивать штаны, застегивать пуговицы. А тут он сам во все впрыгнул.

— Вот так, — обращается он к нам, взрослым, — выглядит стильный пацан!

«Ане не важно, удобно ей будет в одежде или нет, главное — красиво»

Теперь очередь Ани. Сначала два образа для дочки выбирает Ольга.





— Сергей у нас занимается футболом и каратэ, а Аня ходит на танцы, и вкус у нее такой… эстрадно-концертный: тут — цветочек, тут — звоночек, — описывает стиль ребенка мама. — Наряды она может менять несколько раз в день. Даже школьной формы мы ей купили пять комплектов.

— Сколько?

— Пять. Она же девочка, а девчонкам хочется одеваться в разное, — чуть сдерживает улыбку собеседница. — Я, например, тоже два дня подряд не хожу в одинаковом. Она смотрит на меня, и у нее вопрос: почему я меняю одежду, а она должна сидеть на уроках в том же. Не скрою, в вещах она у нас разбалована. Недавно перебирали шкаф, насчитали, что на ее рост у нас висит 22 платья.

— Это крестная мне их все время дарит, — тут же объясняет ситуацию девочка, и с мамой они направляются к вешалкам с платьями и сарафанами. Причем, не случайно.

— В первый класс купили ей юбку и блузку, которую нужно было заправлять. Вечером приходишь забирать ребенка из продленки: в юбке шов спереди, блузка — сверху, — шутит мама, подыскивая нужный малышке размер.

Дочка не сводит с нее глаз.

— Ань, вот я прям спиной чувствую, как ты вздыхаешь, — не сдерживается мама.

— Ладно, пойду тогда к Сергею постою, — не теряется дочь и уходит. Правда, не надолго. Минут десять — и у нее примерка.



Образ № 1, который выбрала для Ани мама. Платье — 79.72 рубля.



Образ № 2, который выбрала для Ани мама. Блузка — 18.81 рубля, сарафан — 76.56 рубля

— Платье красивое, особенно если убрать это, это и это, — показывает Аня на украшения на воротнике. — А в сарафане мне не нравятся рукава. Наверное, такое было модно, когда мама в школу ходила.

— Зато спинка закрыта, тепло, — пробует оспорить экспертное мнение Ольга. — Если с обычной одеждой я стараюсь подстраиваться под них, то для школы, где они проводят по семь часов в день, выбираю что-то удобное: смотрю на пошив, и чтобы в составе было 70−80 процентов хлопка.

Детям же, рассуждает мама, не важно, комфортно им будет или нет. Для Ани, например, главное, что она стоит возле зеркала, смотрит на себя — и это красиво.

— В прошлом году мы ей купили туфли на размер меньше, только потому что они ей очень понравились, — не сдерживает улыбки Оля. — Я не стала спорить, хочешь — ходи. Стиснув зубы, она пошла в них на 1 сентября, а потом отставила.



Аня сразу поняла, что хочет юбку. Маме оставалось помочь ей только с размером.

— Не каждая мама бы такое купила.

— У меня такая концепция воспитания: чтобы они учились на своих ошибках, — объясняет Ольга. — У нас была договоренность: берем туфли и не покупаем что-то другое. Она согласилась и, когда не смогла в них ходить, сделала выводы.

Свой школьный образ девочка подбирает минут за десять. Как там быстро? На самом деле она его придумала еще дома. Осталось только разобраться с размерами.

Реакция Ольги на наряд: «Неплохо».



Вот так бы в школу хотела бы ходить Аня. Блузка — 23.51 рубля, юбка — 51.04 рубля

Шоппинг всех немного утомил, но понравился. Дети в один голос говорят: их мама самая модная, хоть они и не во всем с ней согласны.

Для Ольги самостоятельность Ани и Сережи в магазине стала открытием.

— Всегда перед тем, как идти за одеждой, я настраивала детей на покупки. Пробовала объяснить, что будет удобно и красиво, — подводит итог шопинг-теста Ольга. — В конце концов, мы брали то, что я считала нужным. Сегодня, когда увидела глаза сына во время фотосессии в выбранном им образе, поняла: я навязывала им свой стиль. А ведь дети и сами могут подобрать, что им нравится и в чем комфортно.

Пиджак с заплатками, кстати, мама Сергею купила. Не зря все-таки стильный пацан сходил за покупками.

TUT.BY благодарит администрацию ЦУМа за помощь в организации и проведении съемки.