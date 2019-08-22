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Эксперимент: какую школьную форму выбирают родители, а какую - их дети. Сравниваем образы
22.08.2019 17:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До 1 сентября остаются считанные дни. А какое 1 сентября без красивой школьной формы. Вот только купить ее нередко целая проблема: детям нравится одно, родители готовы платить за другое. Чтобы проверить, как отличаются вкусы в одежде разных поколений, TUT.BY решил провести эксперимент и предложил маме и двум ее маленьким ученикам отдельно друг от друга собрать идеальный, на их взгляд, школьный «лук». Посмотрите, что из этого получилось.
«Мальчики в таком в школу не ходят»
С нашими героями мы встречаемся на входе в ЦУМ. Знакомимся: мама — Ольга, 29 лет, дочка Аня — 9 лет и сын Сергей — 7,5 лет. На часах 10 утра, настроение у всех бодрое. Правда, мама сразу предупреждает: вкусы в семье очень разные, во время репортажа возможны небольшие споры.
— К этому учебному году школьную форму мы уже купили, — рассказывает Ольга, пока поднимаемся в детский мир. — Точнее, я одна съездила и купила.
А если еще точнее, было так. За обновками к школе мама, дочка и сын пошли вместе. Но шопинг закончился тем, что «дети начали капризничать, мама — нервничать» — и было решено вернуться домой.
— Домой мы пришли ни с чем, но я приблизительно поняла вкусы сына и дочки, учла свои требования к одежде и подобрала пару комплектов, — шутит Ольга. — Сергею понравилось, Ане — не все.
— Мне не понравился цвет платья, которое выбрала мама, — подключается к беседе дочка. — Я хотела серое, как у подружки, а она купила синее. Сказала: не стоит за кем-то повторять.
Сейчас у мамы задача такая: выбрать два школьных образа для сына. Ольга идет смотреть брюки. Сын поглядывает на это из-подо лба. «Возьми, пожалуйста, нормальный цвет», — просит он, заметив, как мама присматривается к синим штанам. По условиям эксперимента Оля к его желаниям не прислушивается.
— Брюки со стрелками ему не нравятся, но я бы такие купила. Это классика. Под классные туфли, будет отлично, — рассуждает мама, глядя на вещь. — Сергей предпочитает штаны, которые заужены книзу. Мне это не то, что не близко, я такой моды не понимаю.
По рубашкам в семье тоже нет единого мнения. Ребенку нравятся однотонные, маме — с рисунками. Они, объясняет она, практичнее. Из прошлогоднего опыта, когда взяли сорочки в один цвет, Ольга вспоминает: порой к концу дня рукава в них выглядели так неопрятно, словно учительница попросила у Сережи помыть парту, а он на радостях натер до блеска все столы класса.
Два образа, которые в итоге собрала для сына мама, выглядят так:
— Как тебе? — спрашиваем у мальчишки во время фотосессии.
Он смущается и держит паузу.
— Говори, как есть, я не расстроюсь, честно, — смотрит на сына Ольга.
— Мне не нравится рубашка с узором, — описывает он второй комплект. На вопрос, почему, отвечает лаконично: «Не нравится, и все». А потом дополняет: «Мальчики в таком в школу не ходят».
Дальше очередь подбирать образ у самого Сергея. Он сразу немного теряется.
— Выбирай, что хочешь, — подсказывает мама.
— Я хочу спать, — отвечает ребенок и топает к вешалкам.
Шопинг у него проходит быстро. Вместо брюк берет джинсы. Затем однотонную рубашку и пиджак с заплатками на локтях.
— Обычно он сдержанный в одежде, а тут «Cosmopolitan» какой-то, — отмечает Ольга журнальный выбор сына. «Лук» ей не очень, зато ребенок сияет. — Когда в примерочной надевала ему то, что выбрала я, приходилось натягивать штаны, застегивать пуговицы. А тут он сам во все впрыгнул.
— Вот так, — обращается он к нам, взрослым, — выглядит стильный пацан!
«Ане не важно, удобно ей будет в одежде или нет, главное — красиво»
Теперь очередь Ани. Сначала два образа для дочки выбирает Ольга.
— Сергей у нас занимается футболом и каратэ, а Аня ходит на танцы, и вкус у нее такой… эстрадно-концертный: тут — цветочек, тут — звоночек, — описывает стиль ребенка мама. — Наряды она может менять несколько раз в день. Даже школьной формы мы ей купили пять комплектов.
— Сколько?
— Пять. Она же девочка, а девчонкам хочется одеваться в разное, — чуть сдерживает улыбку собеседница. — Я, например, тоже два дня подряд не хожу в одинаковом. Она смотрит на меня, и у нее вопрос: почему я меняю одежду, а она должна сидеть на уроках в том же. Не скрою, в вещах она у нас разбалована. Недавно перебирали шкаф, насчитали, что на ее рост у нас висит 22 платья.
— Это крестная мне их все время дарит, — тут же объясняет ситуацию девочка, и с мамой они направляются к вешалкам с платьями и сарафанами. Причем, не случайно.
— В первый класс купили ей юбку и блузку, которую нужно было заправлять. Вечером приходишь забирать ребенка из продленки: в юбке шов спереди, блузка — сверху, — шутит мама, подыскивая нужный малышке размер.
Дочка не сводит с нее глаз.
— Ань, вот я прям спиной чувствую, как ты вздыхаешь, — не сдерживается мама.
— Ладно, пойду тогда к Сергею постою, — не теряется дочь и уходит. Правда, не надолго. Минут десять — и у нее примерка.
— Платье красивое, особенно если убрать это, это и это, — показывает Аня на украшения на воротнике. — А в сарафане мне не нравятся рукава. Наверное, такое было модно, когда мама в школу ходила.
— Зато спинка закрыта, тепло, — пробует оспорить экспертное мнение Ольга. — Если с обычной одеждой я стараюсь подстраиваться под них, то для школы, где они проводят по семь часов в день, выбираю что-то удобное: смотрю на пошив, и чтобы в составе было 70−80 процентов хлопка.
Детям же, рассуждает мама, не важно, комфортно им будет или нет. Для Ани, например, главное, что она стоит возле зеркала, смотрит на себя — и это красиво.
— В прошлом году мы ей купили туфли на размер меньше, только потому что они ей очень понравились, — не сдерживает улыбки Оля. — Я не стала спорить, хочешь — ходи. Стиснув зубы, она пошла в них на 1 сентября, а потом отставила.
— Не каждая мама бы такое купила.
— У меня такая концепция воспитания: чтобы они учились на своих ошибках, — объясняет Ольга. — У нас была договоренность: берем туфли и не покупаем что-то другое. Она согласилась и, когда не смогла в них ходить, сделала выводы.
Свой школьный образ девочка подбирает минут за десять. Как там быстро? На самом деле она его придумала еще дома. Осталось только разобраться с размерами.
Реакция Ольги на наряд: «Неплохо».
Шоппинг всех немного утомил, но понравился. Дети в один голос говорят: их мама самая модная, хоть они и не во всем с ней согласны.
Для Ольги самостоятельность Ани и Сережи в магазине стала открытием.
— Всегда перед тем, как идти за одеждой, я настраивала детей на покупки. Пробовала объяснить, что будет удобно и красиво, — подводит итог шопинг-теста Ольга. — В конце концов, мы брали то, что я считала нужным. Сегодня, когда увидела глаза сына во время фотосессии в выбранном им образе, поняла: я навязывала им свой стиль. А ведь дети и сами могут подобрать, что им нравится и в чем комфортно.
Пиджак с заплатками, кстати, мама Сергею купила. Не зря все-таки стильный пацан сходил за покупками.
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TUT.BY решил провести эксперимент и предложил маме и двум ее маленьким ученикам отдельно друг от друга собрать идеальный, на их взгляд, школьный «лук». Посмотрите, что...
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