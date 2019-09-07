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От образцового порядка до окурков под кроватью. Что показал рейд смотровой комиссии в деревне Горная Рута?

08.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Думаю, каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда нужно было заменить проводку, приобрести новую плиту или установить автономный пожарный извещатель. Однако в водовороте жизненных дел и событий нам кажется, что проводка не такая уж и старая, плита – рабочая, а причин для срабатывания извещателя в моём доме уж точно не предвидится. Но можем ли мы быть уверенными, что нашей жизни действительно ничто не угрожает? Именно с этой целью в деревне Горная Рута Красненского сельсовета прошёл рейд смотровой комиссии, которая помогла местным жителям не только словом, но и делом.

От образцового порядка до окурков под кроватью. Что показал рейд смотровой комиссии в деревне Горная Рута?

Тёплым солнечным утром заходим в первые три квартиры двухэтажного дома, где нашему взору предстают образцовые чистота и порядок. Мастер Кореличского района газоснабжения Николай Ритус обращает внимание на исправность и срок эксплуатации газовой плиты, с чем у хозяев тоже нет никаких проблем. Особое внимание – подвалам. Спустившись вниз, мы видим чистое и ухоженное помещение, где всё находится на своих местах.

Далее путь пролегает через частное домовладение, где хозяин проводит нас внутрь, и комиссия приступает к работе. Старший инженер ГСЧС и ГО Кореличского РОЧС Андрей Муриченковставит акцент на автономном пожарном извещателе, в котором необходимо заменить батарейку. Начальник производственно-технической группы Кореличского района электросетей Сергей Хилимонов указывает на необходимость освобождения проводки из-под обоев, так как возможно возгорание. С остальным угроз для жизни мужчины нет, можем смело двигаться дальше.

От образцового порядка до окурков под кроватью. Что показал рейд смотровой комиссии в деревне Горная Рута?

А дальше – яркий пример асоциального образа жизни. Войдя в дом, мы замечаем на кровати трёх котят и собаку. Прямо у дивана – несметное количество окурков, разбросанных по полу. Затем нас встречает изрядно выпившая хозяйка, которая проводит на кухню. Удивительно или нет, но там аналогичная ситуация: грязная плита, немытая посуда, отставшие обои и клейкие ленты с десятками мух… Хозяйка плачет и обещает всё исправить, однако исправить в первую очередь необходимо пожарный извещатель – батарейка уже давно подлежит замене. К слову, многодетные семьи, инвалиды I и II группы, а также лица, находящиеся в социально опасном положении, имеют право на бесплатную замену кроны (батарейки). Поэтому работник Кореличского РОЧС тут же вводит АПИ в активный режим. На прощание женщина обещает исправиться, всё вымыть и больше не давать поводов для неприятного удивления. Что ж, поживём – увидим.

От образцового порядка до окурков под кроватью. Что показал рейд смотровой комиссии в деревне Горная Рута?

От образцового порядка до окурков под кроватью. Что показал рейд смотровой комиссии в деревне Горная Рута?

Пересекая порог другой квартиры, мы ощущаем манящий аромат свежего борща, где на кухне стерилизуются банки и всё готовится к консервации. Проблем и нарушений члены комиссии не выявили, а потому инспектор по основному виду деятельности отделения социальной помощи на дому ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» Людмила Ракач и инспектор Красненского сельсовета Татьяна Турок делают запись в журнал и мы прощаемся с приветливой жительницей Горной Руты.

От образцового порядка до окурков под кроватью. Что показал рейд смотровой комиссии в деревне Горная Рута?
В следующем доме значительных проблем, кроме отсутствия автономного пожарного извещателя, смотровая комиссия не выявила. На предложение работника РОЧС всё-таки приобрести АПИ, хозяйка объясняет, что в деревне проживает лишь летом, поэтому особой нужды в этом нет. Как рассказал старший инженер ГСЧС и ГО Кореличского РОЧС Андрей Муриченков, извещатель – это всё же скорее рекомендация, нежели необходимость, поэтому прощаемся с хозяйкой и на этом завершаем наш рейд.

Члены смотровой комиссии убедились, что большинство хозяев в деревне Горная Рута ответственно относятся к собственной безопасности, соблюдая все необходимые правила. Ну а тем, кто всё-таки предпочитает ими пренебречь, стоит помнить, что раз в год и палка стреляет.

Виктория КОСТЮК
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Думаю, каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда нужно было заменить проводку, приобрести новую плиту или установить
 
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