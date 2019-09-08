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«Как вы там умещаетесь?» Как журналист учился танком управлять

09.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Рослых парней, какие служат в роте почетного караула, здесь не увидишь. Рост танкиста не должен превышать 175 см. Считается, что иначе в кабине будет неудобно, не особо развернешься. «В танке нужны маленькие, но крепкие», – в шутку говорят сами танкисты.

С полигона отправляюсь на танкодром. Здесь практикуются механики-водители. Спрашиваю у старших, можно ли проехать на танке в качестве пассажира. Разрешение получено, отправляюсь надевать костюм. С собой прихватываю и шлемофон. А кто же со мной будет заниматься, делиться опытом и непосредственно управлять техникой? Управлять танком назначили курсанта Владислава Сахарчука, в экипаже также инструктор по вождению Виталий Герасимчик.

Вместе с Владиславом подходим к танку, осматриваем его. Интересуюсь, как залезть на броню.

С правой стороны закреплена подножка, — объясняет парень. – На нее забрасываем ногу, хватаемся за ручку и поднимаемся наверх. К месту механика-водителя достаточно сделать 2 шага. Спускаться нужно аккуратно, сделав упор на руки, желательно не становиться ногами на сиденье.

Солдат показывает, как нужно подниматься и нырять вниз (на все про все уходит примерно 6 секунд). Я послушно следую примеру, правда, не так быстро. Выбираться наружу сложнее, чем забираться внутрь. Здесь нужна подготовка и сноровка.

— Пространство ограничено. Как вы там умещаетесь?

Это на первый взгляд кажется, что не развернешься. На самом деле здесь уютно чувствует даже полноватый человек.

Мне говорят, что скоро поедем. С места механика-водителя управление танком ведется двумя рычагами и педалями. В башне Т-72Б расположены места еще двух членов экипажа, причем наводчик размещен в левой части, а командир – в правой. Вакантным для меня оказалось место наводчика.

— Незнающий человек способен что-либо ненароком сломать в танке? – спрашиваю у специалистов.

Навредить стальной машине рукой или ногой трудно, — улыбается механик. – Проблема в другом. Во время вождения нужно постоянно отслеживать показания приборов, тех же датчиков температуры, чтобы не случилась поломка.

— Ну что, поедем? – с нетерпением обращаюсь к инструктору по вождению.

«Вышка», я «Броня-4», к запуску двигателя готов, — как бы не замечая вопроса, произносит «в шлем» В. Герасимчик. Видимо, добро получено, поскольку уже через пару минут запускается двигатель, и танк плавно пошел вперед по бездорожью. Держаться нужно крепко. На пути преодолеваем небольшие водные преграды, различные препятствия встречаются на подъемах, спусках и косогорах. В какие-то моменты кажется, будто ствол, повернутый чуть вправо, вот-вот упрется в землю. Однако опасения оказываются напрасными. Гусеничная техника уверенно идет по песчаной трассе и даже не думает зарываться в грязь.

Преодолеваем противотанковый ров. И вот он – финиш. На прохождение четырехкилометрового круга ушло порядка 15 минут, но каких!

Курсант Сахарчук успешно справился с заданием, — подытожил В. Герасимчик. – Препятствия успешно преодолены, замечаний нет.

Что ж, остается лишь завидовать тем, кто изо дня в день ездит на такой грозной технике. Танк – не автомобиль, от легковушки его отличает огромный вес и несоизмеримая мощность. И управляют этой 44-тонной стальной махиной настоящие профессионалы.

Справочно

День танкиста ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября.

https://minsknews.by/a-ya-nichego-ne-slomayu-kak-zhurnalist-uchilsya-tankom-upravlyat/

 
 
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