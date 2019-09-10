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Правительство решило, какой размер наркотических и психотропных средств считать крупным
11.09.2019 11:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет министров установил крупный размер наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров для целей «антинаркотических статей» Уголовного кодекса Республики Беларусь,
В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 606 сказано, что при наличии в субстанции двух и более наркотических средств, психотропных веществ применяется значение крупного размера, для которого установлена более строгая мера государственного контроля.
Для готовых дозированных лекарственных средств, которые находятся в невскрытых первичных заводских упаковках и в составе которых есть особо опасные наркотические средства и психотропные и (или) опасные психотропные вещества, разрешенные к контролируемому обороту независимо от их количественного содержания (концентрации), крупный размер — это более 90 единиц дозированной лекарственной формы.
Также, сообщает
Постановление вступит в силу после его официального опубликования.
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Совет министров установил крупный размер наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров для целей «антинаркотических статей» Уголовного...
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