Правительство решило, какой размер наркотических и психотропных средств считать крупным

Источник материала: Tut.by

Совет министров установил крупный размер наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров для целей «антинаркотических статей» Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщает Национальный правовой портал.

В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 606 сказано, что при наличии в субстанции двух и более наркотических средств, психотропных веществ применяется значение крупного размера, для которого установлена более строгая мера государственного контроля.

Для готовых дозированных лекарственных средств, которые находятся в невскрытых первичных заводских упаковках и в составе которых есть особо опасные наркотические средства и психотропные и (или) опасные психотропные вещества, разрешенные к контролируемому обороту независимо от их количественного содержания (концентрации), крупный размер — это более 90 единиц дозированной лекарственной формы.

Также, сообщает pravo.by , установлены особенности определения крупного размера в отношении наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, представленных в других формах.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.