«Жили-жили, налоги платили - а оказалось, незаконно». В Гродно около «Азота» снесут почти 100 дач

Источник материала: Tut.by

Садовое товарищества «Химик-Азот», где сейчас около 950 участков, находится в нескольких сотнях метров от «Азота» и фактически в черте города. Здесь в конце 60-х годов сотрудникам предприятия начали выдавать участки. Однако хозяева ста наделов весной этого года узнали, что их домики и огороды, находящиеся на подземных коммуникациях, построены незаконно — и до 1 ноября надо снести постройки и очистить от деревьев и кустарников участки. Люди возмутились и обиделись, но у городских властей ответ один: дачи эти — самострой.





В зеленой бытовке, где располагается контора садового товарищества, собрались местные мужики. Они рассказывают, что были очень удивлены, когда весной этого года узнали, что часть дач идет под снос, а члены товарищества — «самозахватчики» земли.

— Самое обидное было услышать, что мы захватили землю, а наши домики — самострой. Но это ведь не так. В 1968−69 годах на землях, которые принадлежали «Азоту», чтобы они не пустовали, стали раздавать участки. Профком формировал заявку — и количество наделов распределялось по цехам, — вспоминает 80-летний пенсионер Степан Гурский. — Здесь был бурелом, строительный мусор, люди сами все облагородили, все привели в порядок, земельку привозили, ровняли. Но участки занимали не просто так: приезжали заводские геодезисты, все отмеряли, колышки ставили, людям давали по 6 соток. Кроме заявления, ничего не требовалось от нас. Да, никаких документов не выдавали, но тогда и закон был другой. И вот мы столько лет здесь жили-жили, а в этом году оказалось, что незаконно.





Участки, находящиеся на подземных коммуникациях по обе стороны от дороги, которая тянется от «Азота» до насосной станции на Немане, выдавать стали чуть позже — в 1982 году. Всего таких участков получилось около 200.

— Запрета на строительство домиков и других построек не было. Распределением участков занимался все тот же профсоюз предприятия совместно с геодезической службой. В том же 1982 году были утверждены схемы и проект планировки товарищества. В 1988 году земля была закреплена по фактическому использованию за садоводческим товариществом. В 1990 году выдан государственный акт на право пользования землей. В 1992 году директор азотно-тукового завода (ныне — ОАО «Гродно-Азот»), председатель профкома и председатель товарищества обращались в «Белгипрозем» с просьбой выполнить землеустроительные работы и выдать каждому члену государственный акт на право пользования земельными участками. В 1996 году было такое же обращение к властям, но только в отношении тех участков, которые не стоят на водоводе. Садовое товарищество «Химик 1», которое было переименовано в «Химик-Азот», зарегистрировали в Едином государственном реестре, — рассказывает Михаил Лукашевич и показывает кипу документов: акты, планы, ответы из исполкомов и землеустроительных служб, архивные справки.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Мужчина вместе с другими неравнодушными дачниками создал инициативную группу и пытается спасти товарищество. Пока, говорит, не очень получается. Он рассказывает, что есть в «Химик-Азоте» люди, которые живут в поселке постоянно, а у некоторых за многие годы на участках выросли не просто летние домики, а стационарные дома, где можно жить круглый год. В общем, людям есть что терять.

Раньше, по словам, дачников, никто не думал, что нужны еще какие-то документы. Акты есть, общие собрания есть, председатель товарищества — Альберт Курбатов — тоже есть.

— Взносы платили, налоги, какие надо — платили. Дома строили за свои деньги, деревья сами сажали, — перечисляет дачница Александра Ивановна и показывает свой участок с небольшим домиком, увитым виноградом.

Михаил же продолжает вводить в курс дела:

— В 2008 году вышел указ президента «О мерах по упорядочению деятельности садовых товариществ», согласно которому можно было оформить все необходимые документы на участки и получить право аренды на землю. Однако в Гродненском горисполкоме тогда разрешили передать в аренду (только на 5 лет) участки, которые находятся на коммуникациях, а некоторым и вовсе отказали. Остальные участки оформляли на 25 лет, но они не стоят на коммуникациях, но находятся в санитарной зоне предприятия. Получается, что многие садоводы не смогли получить правоудостоверяющие документы и оказались вне закона. Но как так может быть?

С того момента люди начали вести переписку с властью, но ответа, что делать людям в сложившейся ситуации, не получили.









— Инициатором сноса дач выступило само предприятие. В 2016 году после того, как прорвало одну из труб, которая находится в поселке, директор завода направил письмо в горисполком с вопросом, почему на водоводах стоят участки и построены дома. Вот с тех пор все и тянется, — говорят дачники.

В дачном поселке будущий снос, конечно, — тема номер один для разговоров. Но кажется, многие просто не верят, что их домики снесут.

— Вы посмотрите, какие у меня здесь цветы, а деревья какие! Красота же! Дачу получала моя сестра. Мы здесь 40 лет жили, каждое лето приезжали. Дом поставили, в прошлом году крышу заменили. 800 рублей отдали. Если бы хоть раньше знали, что под снос пойдем, то, может быть, ничего не делали, — говорит одна из дачниц.





Еще одна женщина рассказывает, что документов на участок у нее нет и никогда не было: участок выделили на работе, с тех пор она занимается огородом. О том, что как-то надо оформлять землю, она не знала. А сейчас уже поздно — «гародзік знясуць разам з вішнямі».

— У нас 80 процентов членов товарищества — пенсионеры. Многие — это те люди, которые получали дачу непосредственно на производстве. И что сейчас? Нам дали список свободных дачных участков в других товариществах, но там бурьян, ездить далеко — 15−20 километров от города, куда нам старым-то? Одним словом — неудобица, — говорит Степан Гурский.

По словам дачников, магистральные трубопроводы, которые идут под и рядом с 95-ю участками, которые определены под снос — такие же, как и коммуникации, проложенные под всеми населенными пунктами.









Вспоминают, что в 2016 году около дороги прорвало трубопровод.

— Воды было много, дачи затопило. Ну и все на этом. Приехали и все отремонтировали. Никогда проблем не было, — говорит одна из дачниц. Ее участок тоже признан незаконным. Женщина рассказывает, что получала землю ее свекровь, которая несколько десятков лет приводила в порядок, заросшую бурьяном, землю.

— Привела. И что? Я, как вышла на пенсию, тоже стала приезжать на дачу. Раньше думала — неинтересно, а сейчас домик — моя отдушина. Можно сказать, я живу в этом поселке, а не в городе, — говорит пенсионерка.

— Мы оказались просто вне закона. Но ведь, согласно требованиям Технического кодекса установившейся практики, здания и сооружения должны находится на расстоянии 5 метров от магистрального водопровода и 0,6 метра — от кабелей высокого напряжения. Это все у нас соблюдено, — говорит Михаил, пока мы прогуливаемся по дачному поселку.

Люди собирают урожай, убирают участки, жгут листья, на огородах желтеют тыквы и кабачки. Дачники признаются: надеются, что дома сносить не будут, а свое решение городские власти отменят.





В Управлении землеустройства Гродненского горисполкома говорят, что позиция однозначная: дома — самострой, земельные участки заняты самовольно, компенсация не положена, снести надо за свой счет и до 1 ноября. Площади, на которых находятся 95 участков, когда-то были отданы заводу для обслуживания инженерных коммуникаций, поэтому и никаких дач здесь не должно быть. Тем более, трубы водовода — источник повышенной опасности.

Также около этого садового товарищества, согласно Генеральному плану, должна появиться объездная дорога, которая свяжет микрорайоны Южный и Грандичи. Под снос также пойдет часть дачных участков в «Химик-Азоте».

— Но здесь претензий нет. Приезжали службы, специалисты говорили, что земля изымается для государственных нужд, а в том месте у многих оформлена долгосрочная аренда, то в этом случае будет компенсация за дома и деревья, например. У некоторых для строительных нужд даже будут брать во временное пользование части участков, а потом вернут, — говорит председатель садового товарищества Альберт Курбатов.





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