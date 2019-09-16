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Ужесточили или все же нет? В Беларуси изменили границы «крупного размера» для наркотиков и психотропов

17.09.2019 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях правительство выпустило постановление, которым прописаны границы «крупного размера» для наркотических и психотропных веществ. И, например, для марихуаны или часто изымаемого альфа-PVP определение ужесточили. Но как это может повлиять на приговоры?


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новое постановление Совмина № 606 пришло на смену сразу нескольким документам 2000 и 2011 годов.

Если до этого момента крупным объемом считались, например, 100 грамм высушенной марихуаны, то теперь — уже 80 грамм. Еще пару изменений по тем позициям, которые на слуху: с 400 грамм теперь считают крупный объем для маковой соломки (раньше было 500), с 1 грамма амфетамина вместо 3 грамм как прежде, с 1 грамма вместо полутора в случае с метамфетамином.

Границы стали строже и для ряда других веществ, включая некоторые из мощных болеутоляющих. А что касается альфа-PVP, то раньше в законах не было оговорено, что считается для него крупным объемом. Сейчас он стартует от 1 грамма.

Для готовых лекарственных средств, которые содержат в своем составе наркотик или психотроп и чей оборот контролируется — крупный размер стартует от 90 доз (то есть таблеток, ампул, драже и так далее). Вне зависимости от концентрации.

Границы ужесточили, но все зависит от ситуации

С точки зрения цифр закон ужесточился, пояснил TUT.BY адвокат Евгений Маслов, у которого в практике были и есть подобные уголовные дела.

Однако он подчеркивает, что не только от объема изъятого напрямую зависит наказание, суд учитывает сразу совокупность факторов. И что важно — цель.

— Недавно в Бобруйске выносили приговор: у человека нашли 600 грамм марихуаны. И хотя это крупный размер, но его были действия квалифицированы по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса (то есть самой «легкой» из частей статьи. — Прим. TUT.BY). Так как сам факт наличия крупного размера наркотических или психотропных веществ не говорит о цели сбыта в его действиях.

Размер наказания за незаконный оборот наркотиков и психотропов в большей степени зависит от цели таких действий: для личного потребления (ч.1 ст. 328) или с целью сбыта (ч.2 и ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса). Крупный размер, напоминает адвокат, является признаком только для ч. 3 ст. 328 УК.

Например, при обнаружении 600 грамм марихуаны (или другого наркотика, психотропа) и отсутствии доказательств, которые свидетельствуют о намерении сбыта, действия квалифицируют по ч.1 ст. 328. Тогда может быть назначено наказание и не связанное с лишением свободы.

Но если при обнаружении этого же объема будут доказательства, свидетельствующие о цели сбыта, то изъятая марихуана неизбежно влечет за собой лишение свободы. И вот тут важен объем. Если, например, объем марихуаны не превышает границы крупного размера (до 80 граммов), то потенциально человеку грозит от 5 до 8 лет (по ч.2 ст. 328 УК). Но те же 600 грамм (крупный размер) обойдутся уже в срок от 8 до 15 лет (по ч.3 ст. 328 УК).

То есть, например, когда за 75 граммов марихуаны с целью сбыта грозит максимум 8 лет, то уже за 85 грамм при этих же условиях 8 лет будут минимумом. Но такое разграничение и переход между второй и третьей частями 328-й статьи применимы только в случаях с гашишем, марихуаной или, например, таблетками трамадола.

А вот при обороте с целью сбыта альфа-PVP, амфетамина, кокаина или героина объем уже не так важен (крупный или нет), а сразу подпадает под ч.3 ст. 328 УК — поскольку эти вещества являются особо опасными.

Методика подсчета: есть плюсы, но остаются и минусы

В то же время, как отмечает адвокат, есть и положительные изменения, вносимые Постановлением № 606.

— По альфа-PVP, например, ранее суд мог признать лишь значительный его объем, как правило, с учетом условного разделения обнаруженного вещества на дозы — что достаточно субъективно. Сейчас же установлен конкретный объем данного особо опасного психотропного вещества, который является крупным, — говорит Маслов.

Но остается не решенной проблема, когда запрещенное вещество невозможно отделить от незапрещенного, например, кофеин от амфетамина.

— В таком случае, согласно действующему законодательству, запрещенным признается весь объем изъятой смеси, который, как правило, составляет крупный размер. По моему мнению, такой метод нарушает главнейший принцип презумпции невиновности и лишает права сторону защиты каким-то образом повлиять на исключение данного квалифицирующего принципа. То есть, если у тебя обнаружено 200 грамм смеси кофеина, в которой будет обнаружено хоть минимальное количество амфетамина (допустим, 1 грамм), то вся смесь объемом 200 грамм будет признана амфетамином, и, соответственно, крупным размером, — отмечает адвокат.

Как власти меняют антинаркотические законы

Напомним, в июне парламент принял во втором чтении поправки в 328 статью Уголовного кодекса, а в июле закон об изменении Уголовного кодекса подписал президент.

Таким образом, с 27 октября законом изменяются нижние пределы наказания по второй и третьей частям 328-й статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за оборот запрещенных веществ с целью сбыта. Если по ч. 2 сейчас грозит от 5 лет, то будет от 3 лет лишения свободы. А по ч. 3 сейчас срок начинается с 8 лет, но скоро будет от 6 лет заключения.

Кроме того, в сентябре Александр Лукашенко обмолвился, что готовятся еще и другие изменения в антинаркотические законы: «Мы убедились, что мы жестковато это сделали. Отпустим, но немного».

 
 
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На днях правительство выпустило постановление, которым прописаны границы «крупного размера» для наркотических и психотропных веществ.
 
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