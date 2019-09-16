Профсоюзные правовые приемы возобновятся 19 сентября после летнего перерыва

Источник материала: Полымя

Профсоюзные правовые приемы граждан возобновятся 19 сентября после летнего перерыва, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.





Более сотни правовых инспекторов труда ФПБ окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по всей стране. Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Приемы пройдут как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и в организациях, которые находятся на этой территории.

Место и время проведения консультаций можно узнать на интернет-портале ФПБ, а также позвонив в организации профсоюзов своего города или района.

За первое полугодие 2019 года профсоюзные юристы на приемах приняли более 2 тыс. человек, дали разъяснения по трудовым и связанным с ними вопросам. По просьбам работников подготовлено 388 процессуальных и иных документов, в том числе 305 — в судебные органы, 44 заявления в комиссии по трудовым спорам. При непосредственном участии профсоюзов восстановлены на работе 23 человека. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов за полгода работникам возвращено более Br900 тыс. незаконно удержанных или невыплаченных сумм.

С ноября 2017 года во время правовых приемов к профсоюзным юристам присоединились сотрудники прокуратуры. Такая форма работы позволяет более оперативно решать проблемы обратившихся. Приоритетными направлениями сотрудничества двух структур стали соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.