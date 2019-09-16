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Профсоюзные правовые приемы возобновятся 19 сентября после летнего перерыва

17.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Профсоюзные правовые приемы граждан возобновятся 19 сентября после летнего перерыва, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Профсоюзные правовые приемы возобновятся 19 сентября после летнего перерыва

Более сотни правовых инспекторов труда ФПБ окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по всей стране. Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Приемы пройдут как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и в организациях, которые находятся на этой территории.

Место и время проведения консультаций можно узнать на интернет-портале ФПБ, а также позвонив в организации профсоюзов своего города или района.

За первое полугодие 2019 года профсоюзные юристы на приемах приняли более 2 тыс. человек, дали разъяснения по трудовым и связанным с ними вопросам. По просьбам работников подготовлено 388 процессуальных и иных документов, в том числе 305 — в судебные органы, 44 заявления в комиссии по трудовым спорам. При непосредственном участии профсоюзов восстановлены на работе 23 человека. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов за полгода работникам возвращено более Br900 тыс. незаконно удержанных или невыплаченных сумм.

С ноября 2017 года во время правовых приемов к профсоюзным юристам присоединились сотрудники прокуратуры. Такая форма работы позволяет более оперативно решать проблемы обратившихся. Приоритетными направлениями сотрудничества двух структур стали соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.

 
 
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Профсоюзные правовые приемы граждан возобновятся 19 сентября после летнего перерыва, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. Более сотни...
 
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