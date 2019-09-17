«По закону намордник Амуру не нужен». Начался суд по делу о ЧП, где такса «разорвала» лицо чужому ребенку

Источник материала: Tut.by

Суд Минского района начал разбирать дело о ЧП в парке активного отдыха «Кольт», где такса «разорвала» лицо ребенку. Это административный процесс по ч. 2 ст. 15.47 КоАП (Нарушение правил содержания собак, кошек и (или) хищных животных, повлекшее причинение вреда здоровью людей). Хозяину пса может грозить административный арест.



Кира Доминика после ЧП с таксой. Фото в редакцию прислала Екатерина Войнилович-Ясюченя

В суд мама Киры Доминики Екатерина Войнилович-Ясюченя пришла без дочки. Девочка в школе. После трагедии с малышкой работает психолог.

На соседней скамейке — хозяин собаки Александр Варакса. Представлять интересы мамы девочки на заседании будет адвокат. Александр заявил, что пока участвовать в процессе он будет сам.

Мужчина — директор частного предприятия, папа двоих детей — 3 и 8 лет. Такса Амур появился в их семье 8 лет назад, когда родился старший сын. За все это время пес, по словам хозяина, никого не кусал.



Хозяин таксы Александр Варакса

Александр, по материалам дела, выгуливал собаку в месте, не предназначенном для этих целей, — и в итоге, пес укусил чужого ребенка.

Мужчина с этим не согласен, говорит: правил выгула он не нарушал.

— В парке нет табличек, которые запрещают гулять с собаками, — отметил во время заседания Александр. — Собака была привязана возле нашей беседки. В холке Амур ниже 25 сантиметров, поэтому по закону намордник ему не нужен.

Кроме того, пояснил он, накануне поездки его знакомая звонила в парк, где уточнили: с животными к ним можно.

День трагедии Александр вспоминает коротко: они с семьей поехали на день рождения крестника. Со взрослыми в их компании было шестеро детей. Собака вела себя спокойно. В какой-то момент, по словам хозяина, пса укусила оса, поэтому владелец отвел ее от беседки, где была еда, и привязал метрах в 10 от себя.

Все время, говорит мужчина, собака была под присмотром. В сам момент ЧП возле пса находился знакомый мужчины, Сергей.

Адвокат Екатерины уточнила, кто измерял животное, Александр ответил: это было тогда, когда собаке получали паспорт. После ЧП процедуру не повторяли.

Адвокат считает: собака должна была быть в наморднике. Защитник обратила внимание, что по закону в общественных местах без намордника могут находится декоративные собаки в холке до 25 сантиметров.

— Скажите, такса декоративная собака? — уточнила она.

— Я не могу давать такие пояснения, — ответил Александр.

— Вы ее для каких целей используете — для охотничьих или декоративных? — задал вопрос судья.

— Это декоративное животное, которое восемь лет живет с моей семьей в квартире, — говорит Александр. Он называет то, что произошло, несчастным случаем. — Это стечение обстоятельств. Собака не подходила к детям, дети сами подошли к ней. Рядом был взрослый.



Мама Киры Доминики с защитником

Екатерина Войнилович-Ясюченя — мама Киры Доминики — пришла в суд с фото ребенка. На снимках девочка до ЧП и после. Чувствуется, что говорить об этой ситуации женщине непросто. Она вспоминает, что в тот день дочка поехала к подружке на день рождения. А потом был звонок — и маме сообщили о беде.

— Когда мы приехали в парк, я увидела дочь с замотанным лицом и испуганными глазами, — восстанавливает те события женщина. — Все взрослые плакали. Медработник сказала отойти от дочки. К ней подошел папа. Потом он поехал с ней в больницу. Я осталась, стала спрашивать, где хозяин собаки, вышел Варакса. Я была в шоке, не помнила, что говорила и кричала, но он мне сказал коротко и ясно: «Мамаша, успокойтесь».

Сейчас говорит Екатерина, девочка проходит реабилитацию в детской поликлинике. Занимается с психологом.

— В больнице дочь находилась с 11 по 19 августа, — говорит мама. — В тот же день ее вакцинировали от бешенства. После длительного наркоза у нее обнаружены проблемы с сердцем, упал иммунитет, она болеет. Дочь до сих пор вакцинируют от бешенства, так как Варакса отказался предоставить собаку санитарной службе.

Чуть позже Александр пояснил: для безопасности собаки ее увезли в Гомельскую область. Лишь раз с хозяином связались из ветеринарной станции, попросили привезти пса. Мужчина подъехал, сообщил: животное не в городе. На этом вопросы закончились. Позже был еще звонок из санстанции, специалисты уточняли, не сдох ли пес.

— Если понадобится, — говорит Александр, — мы предоставим собаку для анализов. Но как хозяин я обязан о ней заботиться.





Допросили в суде и Сергея Маляревича — того самого друга Александра, который, как утверждает хозяин, в момент ЧП находился рядом с таксой.

— Когда в парк приехала вторая компания, Варакса жарил мясо на мангале и периодически подходил к собаке, — вспоминает мужчина. — Когда собаку обступили девочки и стали гладить, я был рядом.

— Почему вы разрешили им гладить животное? — уточнил судья.

— Собаку я знаю давно. У Александра двое детей, к ней подходили и другие, чужие дети, и не было никаких вопросов.

— Как такса укусила ребенка?

— Девочки обступили собаку, стали обнимать, гладить. После укуса осы она стояла на трех лапах, дрожала. Я рассказал, что пса укусила оса. Одна из девочек наклонилась то ли обнять ее, пожалеть, то ли буську дать, прислонилась к морде собаки, и все произошло.

— Она укусила ребенка один раз? — уточнила адвокат Екатерины.

— Это было настолько стремительно… — не смог точно ответить Сергей. — У собаки челюсть быстро работает. Но не было такого, чтобы она укусила, опустилась на землю — и еще раз укусила.

— Вечером после инцидента мы с супругой звонили на Гурского, чтобы проконсультироваться, и ветеринар сказал: если приближаться к лицу животного — это может вызвать акт агрессии, — ближе к концу заседания отметил Александр.

Суд продолжит разбираться в этом деле. Следующее заседание назначено на 23 сентября.

Напомним, в августе 8-летнюю дочку минчанки Екатерины Войнилович-Ясючени пригласили на день рождения. Детский праздник проходил в парке активного отдыха в Ратомке. Пока родители именинницы пошли оплачивать детям квест, маленькие гости оказались рядом с таксой других отдыхающих. По словам Екатерины, пес «порвал» лицо ее Киры Доминики, ребенка оперировали, больше недели девочка провела в больнице. Александр Варакса — хозяин собаки, говорил, что в тот день произошло чудовищное стечение обстоятельств. Пса Амура укусила оса. Собаку привязали чуть дальше от беседки, где был ее владелец. Когда Кира с компанией ребят подошли к животному, рядом находился друг Александра. ЧП произошло в считанные минуты. Что именно стало причиной беды, хозяин на тот момент не понимал. Предполагал, что девочка наклонилась, чтобы поцеловать собаку.