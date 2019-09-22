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«В интересах общественного порядка». Как наказали африканца, который откусил белорусу часть подбородка

23.09.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студента Полоцкого госуниверситета из Конго, который откусил в драке часть подбородка 28-летнему новополочанину, депортировали из Беларуси, сообщает «Новополоцк Сегодня».

Африканца выслали из страны «в интересах общественного порядка», уточняет представитель Новополоцкого ГОВД Ольга Аржаник.

Напомним, конфликт между двумя иностранными студентами и новополочанином произошел в июле этого года.

Двое уроженцев Конго, студенты подготовительного отделения ПГУ, проводили вечер в компании 33-летней знакомой белоруски. Между одним из парней и девушкой вспыхнула ссора. Свидетелем стал случайный прохожий — 28-летний новополочанин, который решил заступиться за женщину.

В драке африканец откусил противнику часть подбородка. Затем уроженцы Конго вызвали такси и хотели скрыться. Однако водитель отказался везти компанию. Тогда девушка принялась громить автомобиль. Точку в конфликте поставила милиция.

 
 
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Конфликт между двумя иностранными студентами и новополочанином произошел в июле этого года.
 
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