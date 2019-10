«У детей не спрашивают, как они хотят говорить». Белстат пояснил формулировку вопроса о родном языке

Источник материала: Tut.by

Один из самых обсуждаемых вопросов переписи 2019-го — вопрос про родной язык. Звучит он так: «Ваш родной язык (язык, усвоенный первым в раннем детстве)». Некоторые из пользователей соцсетей уверены: вопрос сформирован непонятно, и как отвечать на него, неясно. В Белстате же считают иначе и поясняют: формулировка составлена по международным рекомендациям.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Нынешняя перепись в Беларуси десятая . За последние 50 лет пропечатанная в бланках для переписи формулировка вопроса про родной язык изменилась. В 1979-м, 1989-м, 1999-м она звучала так: «Родной язык», в 2009-м и 2019-м — «Ваш родной язык (язык, усвоенный первым в раннем детстве)».

Поменялось за это время и количество людей, которые назвали белорусский родным. Основное «падение» случилось с 1999-го по 2009 годы. Так, если в конце 1990-х, таких было 85,6 процента человек, то уже в 2009-м — 60,8 процента.

Некоторые уверены: причина всему именно новая формулировка вопроса. И вообще, пишут в соцсетях, звучит она путано. Неужели это все, чтобы как можно больше человек родным выбрали русский. Тогда, рассуждают, не обязательно будет, например, открывать белорусскоязычные классы и сады. «А зачем? — объясняют они свою позицию, — если этот язык очень многие не назовут родным».





— Не понимаю, эта формулировка вообще для меня или моих родителей? Родным языком считаю белорусский, но мои мама и папа говорят по-русски. По-русски училась говорить и я. Согласитесь, у детей никто не спрашивает, как они хотят разговаривать. Как родители научат, так мы и общаемся, — делится мнением минчанка Татьяна. — То, что белорусский, — мой родной язык, я поняла лишь в сознательном возрасте и сейчас в растерянности, как честно ответить на «моўнае пытанне»?

Похожее мнение по этому вопросу и у директора «Арт-сядзібы» Алеся Снега. Вопрос с выбором родного языка, говорит он, чем-то напоминает вопрос с религией: когда тебя маленького водят в церковь, это не значит, что ты верующий. Свое отношение к религии человек формирует только повзрослев и все сознав.

— Многія беларусы становяцца беларускамоўнымі ў школе, у студэнцтве. Яны ходзяць на канцэрты, гдязяць фільмы па-беларуску, трапляюць у беларускамоўнае асяроддзе, — приводит пример Алесь Снег. — Удакладненне, што родная мова — гэта мова, засвоенная ў дзяцінстве, спрэчнае. Родная мова — гэта мова, якая ў вас у душы, у сэдцы — і не факт, што менавіта яе вы засвоілі першай. Таму дадзеннае пытанне патрэбна патлумачыць. Гэта дапаможа людзям не блытацца.

Чтобы «патлумачыць гэтае пытанне», «Арт-сядзіба» стала одним из организаторов кампании «Беларускамоўны». Суть ее в том, чтобы, например, через ролики в соцсетях и на телеканале «Белсат», «заахвоціць грамадзянаў пазначыць падчас перапісу насельніцтва беларускую мову як родную».

— Ці не прывядзе ваша кампанія да фальсіфікацыі адказу на дадзеннае пытанне?

— Не, бо мы не заклікаем людзей, якія не лічаць беларускую мову роднай, пазначаць яе падчас адказу. Але, калі чалавек рэальна гэтак думае, то мы яму тлумачым, не гледзячы на допіс у дужках, абірай беларускую.

Белстат: вопросы к переписи составляют в соответствии с международными рекомендациями

В Белстате TUT.BY рассказали, что вопросы к переписи составляют в соответствии с международными рекомендациями, которые готовит Конференция европейских статистиков. Соблюдать их, пояснили специалисты, статистики обязаны, иначе международное сообщество может не признать данные переписи.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Конференция европейских статистиков готовила рекомендации по проведению прошлой и нынешней переписей населения, — говорит Жанна Василевская, зампредседателя Национального статистического комитета. — В них четко прописана формулировка вопроса про родной язык. На английском он звучит так: «Mother tongue, defined as the first language spoken in early childhood at home».

Формулировка «Ваш родной язык (язык, усвоенный первым в раннем детстве)» в белорусской переписи впервые появилась в 2009-м. В 1999-м на бланке было пропечатано только два слова: «Родной язык».

— Но сразу же добавлю, тогда в методологических положениях, по которым работали переписчики, указывалось, спрашивая про родной язык, переписчики должны были уточнять «родной язык, определяемый, как язык, на котором обычно говорили в доме опрашиваемого лица в его раннем детстве», — зачитывает этот самый документ Жанна Василевская. — Это же прописано и в «Принципах и рекомендациях в отношении переписей населения и жилого фонда», изданных ООН в 1990-х. Именно по ним уже тогда и работали наши специалисты.

Ответить на вопрос, почему в 1999-м белорусский родным назвали 85,6 процентов белорусов, а в 2009-м уже 60,8 процентов, говорят в Белстате, сложно.

— Возможно, одна из причин в том, что с 1999 по 2009 годы значительно уменьшилась численность сельского населения, — рассуждает Жанна Василевская. — Было 32,6 процента, стало 26,9 процента.

По словам зампредседателя Национального статистического комитета, звонков и писем по поводу того, как все-таки правильно ответить на вопрос про родной язык им не поступало. Это здесь считают одним из подтверждений, что путаницы у людей тут нет.

— Кстати, во время прошлой переписи некоторые люди, когда их спрашивали про родной язык, просили переписчика указать «трасянка», — говорит собеседница. — Во время этой переписи мы предусмотрели данный момент. Поэтому, если человек, отвечая на этот вопрос, выберет «другой вариант» и начнет писать: «трасянка», система подскажет ему это слово, и он легко может его выбрать.

— Гэта класна, што Белстат прыслухаўся да міжнародных стандартаў, але добра было б улічыць яшчэ і гістарычную сітуацыю ў Беларусі. А дакладней тое, што да мовы нашы людзі прыходзяць пазней, — рассуждает Алесь Снег. — Магчыма, гэта прымуць да ўвагі падчас наступнага перапісу.

По наблюдениям Алеся, мовы сейчас вокруг много: в рекламе, на вывесках. Но есть необходимость распространять ее еще больше.

— Хочацца, напрыклад, каб бізнес часцей звяртаў на яе ўвагу, адкрываліся беларускамоўныя класы, — приводит он пример. — Ад адказаў перапісу залежыць далейшая палітыка дзяржавы. Таму вельмі важна, якімі будуць вынікі перапису. У тым ліку і па моўным пытанні. І калі так атрымаецца, што дадзенныя статыстыкі па роднай мове зараз будуць меншыя за тыя, што былі ў 2009-м, будзе зусім сумна.

Но все же в одном и Белстат, и активисты полностью согласны: на вопрос «Ваш родной язык (язык, усвоенный первым в детстве)», каждый должен ответить так, как считает нужным. К тому же, информация, которую респондент вносит в бланк, записывается исключительно со слов самого человека. Проверять ее и требовать каких-то подтверждений никто не будет. А значит, в какую клеточку ставить галку, определять вам.

Напомним, перепись населения проходит с 4 по 30 октября. Респондентам предлагают ответить на 49 вопросов , в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, о жилищных условиях. Переписаться можно через интернет , на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика. Того, кто до 18 октября заполнит анкету по интернету, удалят из списков, и переписчики к ним не придут (они начнут работать с 21 октября).