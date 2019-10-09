Стал известен график переноса рабочих дней в 2020 году

Источник материала: Полесская правда



Совет Министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 9 октября 2019 года № 688, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно документу, рабочие дни в 2020 году переносятся:

с четверга, 2 января, на субботу, 4 января;

с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января;

с понедельника, 27 апреля, на субботу 4 апреля (на 28 апреля выпадает Радоница в 2020 году).

Таким образом, в Новый год белорусы будут отдыхать 1 и 2 января, в православное Рождество – 6 и 7 января, на Радоницу выпадет четыре выходных дня – 25, 26, 27 и 28 апреля.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

Напомним, в нынешнем году в ноябре белорусов ждет перенос одного рабочего дня: с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября.







Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях

и будьте всегда в курсе событий