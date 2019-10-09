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Стал известен график переноса рабочих дней в 2020 году
10.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Согласно документу, рабочие дни в 2020 году переносятся:
Таким образом, в Новый год белорусы будут отдыхать 1 и 2 января, в православное Рождество – 6 и 7 января, на Радоницу выпадет четыре выходных дня – 25, 26, 27 и 28 апреля.
Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
Напомним, в нынешнем году в ноябре белорусов ждет перенос одного рабочего дня: с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября.
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