«Портфель и iPhone воспринимал как подарок». Экс-замминистра не признает мошенничество и взятку

Источник материала: Tut.by

Бывшего заместителя здравоохранения Валерия Шевчука обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса. По мнению стороны обвинения, взять iPhone 5 и кожаный портфель — это мошенничество, ведь Шевчук не собирался никому помогать, а подарки все равно принял. А вот набор мебели, настольный набор из мрамора и 2 тысячи долларов — это уже взятка. Получив их, чиновник якобы помог представителям коммерческих структур.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мне нужно время, чтобы осмыслить обвинение, — заявил Валерий Шевчук 4 октября в суде, когда прокурор предъявил новое обвинение.

Сегодня процесс возобновился, фигурант уголовного дела готов высказать свое отношение к обвинению. Экс-чиновнику вменяют ч. 1, 2 ст. 209 УК (Мошенничество) и ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере).

— Вину не признаю, — заявляет обвиняемый. Дачу показаний он начинает с того, что зачитывает с листа заготовленную речь.

— У меня не было умысла на хищение путем мошенничества. Рубцова заранее о подарке не говорила, наша встреча носила консультативный характер, — уверяет Валерий Шевчук. — Когда после разговора Рубцова передала пакет, не знал о его содержимом. Позже увидел, что там телефон (IPhone 5 — Прим. TUT.BY), воспринимал эту вещь как подарок, сувенир.

По словам фигуранта, он не согласен с формулировкой обвинения будто глава представительства Fic Medical Лариса Рубцова «заведомо ошибочно полагала», что регистрация лекарств относится к компетенции Шевчука. Ведь она 10 лет каждую неделю ходила в Минздрав, знала не мене 10 должностных лиц и общалась с ними как формально, так и нет — во время обедов и ужинов. Кожаный портфель от Рубцовой за 390 рублей бывший замминистра здравоохранения также воспринял как подарок или сувенир.

— Мои ответы во время встречи не содержали обещаний, а она не обращалась с конкретными просьбами, — говорит Шевчук.

У стороны обвинения другая версия: Лариса Рубцова просила Шевчука посодействовать в обороте лекарственных средств. Он принял IPhone 5 и кожаный портфель, но помогать не собирался. А вот настольный набор из мрамора и 2 тысячи долларов следствие расценило как взятку. Получив ее, обвиняемый согласовал номенклатуру компании «Стимэнержди», которая принадлежит мужу Рубцовой.

— Коробку с письменным прибором принял, о том, что там находились 2 тысячи долларов узнал через несколько дней, когда принес ее домой и распаковал, — отмечает Валерий Шевчук. — Я действительно согласовал номенклатуру, но таких за время своей практики согласовал более 500. Не было ни одного случая отказа, я был заинтересован в производстве лекарственных средств.

В марте 2017 года компания «Стимэнержди» получила лицензию на фасовку и упаковку таблеток. Шевчук считает: все было законно. Что же касается покупки набора мебели за счет другого обвиняемого, взяткодателя и учредителя коммерческой компании Олега Головача, он этот эпизод отрицает. По словам фигуранта уголовного дела, его семья сама оплатила четыре набора мебели стоимостью 2 тысячи 747 рублей 8 копеек.

— О том, что Головач переоформил заказ на себя и оплатил, я не знал, — уверяет Валерий Шевчук.

Он просит суд обратить внимание: в обвинении нет конкретики, он не совершал тех действий, которые ему вменяют, есть только слова Рубцовой и он вынужден оправдываться.

— Решается судьба человека, любая точка во фразе: «Казнить нельзя. Помиловать» имеет принципиальное значение, — эмоционально говорит Шевчук. — Без обид, но есть такой диагноз как старческий маразм. Лариса Леонидовна (свидетель Рубцова — прим.TUT.BY) помнит, что было два года назад, но не помнит, что было вчера. Она помнит только те моменты, которые ей выгодны. А Головач вообще помнит то, чего не было. В этой ситуации мне сложно защищаться.

В конце своего допроса бывший заместитель министра, как и многие другие обвиняемые, повторил слова президента, что при рассмотрении таких дел должны быть аудио и видео.

— Нет их — так нет. Но ведь должны быть хоть какие-то доказательства, помимо слов Рубцовой! — добавляет обвиняемый.

Напомним, Валерий Шевчук был заместителем министра здравоохранения с 2006 по 2017 год, много лет работал под руководством министра Василия Жарко, а последние годы до своей отставки возглавлял еще Департамент фармацевтической промышленности. Наручники на Шевчука надели 25 февраля 2019 года.

Он также выступал в качестве свидетеля по делу Людмилы Реутской, начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава. Бывший замминистра предположил, что его уголовное дело связано с Реутской: по версии следствия, они получили взятку от одного и того же человека — Ларисы Рубцовой, главы представительства французской компании Fic Medical. Якобы она «отблагодарила» фигурантов за то, что компания ее мужа «Стимэнерджи» получила лицензию на фасовку и упаковку лекарственных средств.

— Если бы один человек мог все решить, через полгода жил бы в Майами и ни о чем не думал. Медицина бюрократична, один человек ничего не решит, — уверенно заявлял во время процесса бывший замминистра здравоохранения. — Мне обидно, что мы с Реутской попали в такую ситуацию.