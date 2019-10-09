ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Портфель и iPhone воспринимал как подарок». Экс-замминистра не признает мошенничество и взятку

10.10.2019 14:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывшего заместителя здравоохранения Валерия Шевчука обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса. По мнению стороны обвинения, взять iPhone 5 и кожаный портфель — это мошенничество, ведь Шевчук не собирался никому помогать, а подарки все равно принял. А вот набор мебели, настольный набор из мрамора и 2 тысячи долларов — это уже взятка. Получив их, чиновник якобы помог представителям коммерческих структур.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мне нужно время, чтобы осмыслить обвинение, — заявил Валерий Шевчук 4 октября в суде, когда прокурор предъявил новое обвинение.

Сегодня процесс возобновился, фигурант уголовного дела готов высказать свое отношение к обвинению. Экс-чиновнику вменяют ч. 1, 2 ст. 209 УК (Мошенничество) и ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере).

— Вину не признаю, — заявляет обвиняемый. Дачу показаний он начинает с того, что зачитывает с листа заготовленную речь.

— У меня не было умысла на хищение путем мошенничества. Рубцова заранее о подарке не говорила, наша встреча носила консультативный характер, — уверяет Валерий Шевчук. — Когда после разговора Рубцова передала пакет, не знал о его содержимом. Позже увидел, что там телефон (IPhone 5 — Прим. TUT.BY), воспринимал эту вещь как подарок, сувенир.

По словам фигуранта, он не согласен с формулировкой обвинения будто глава представительства Fic Medical Лариса Рубцова «заведомо ошибочно полагала», что регистрация лекарств относится к компетенции Шевчука. Ведь она 10 лет каждую неделю ходила в Минздрав, знала не мене 10 должностных лиц и общалась с ними как формально, так и нет — во время обедов и ужинов. Кожаный портфель от Рубцовой за 390 рублей бывший замминистра здравоохранения также воспринял как подарок или сувенир.

— Мои ответы во время встречи не содержали обещаний, а она не обращалась с конкретными просьбами, — говорит Шевчук.

У стороны обвинения другая версия: Лариса Рубцова просила Шевчука посодействовать в обороте лекарственных средств. Он принял IPhone 5 и кожаный портфель, но помогать не собирался. А вот настольный набор из мрамора и 2 тысячи долларов следствие расценило как взятку. Получив ее, обвиняемый согласовал номенклатуру компании «Стимэнержди», которая принадлежит мужу Рубцовой.

— Коробку с письменным прибором принял, о том, что там находились 2 тысячи долларов узнал через несколько дней, когда принес ее домой и распаковал, — отмечает Валерий Шевчук. — Я действительно согласовал номенклатуру, но таких за время своей практики согласовал более 500. Не было ни одного случая отказа, я был заинтересован в производстве лекарственных средств.

В марте 2017 года компания «Стимэнержди» получила лицензию на фасовку и упаковку таблеток. Шевчук считает: все было законно. Что же касается покупки набора мебели за счет другого обвиняемого, взяткодателя и учредителя коммерческой компании Олега Головача, он этот эпизод отрицает. По словам фигуранта уголовного дела, его семья сама оплатила четыре набора мебели стоимостью 2 тысячи 747 рублей 8 копеек.

— О том, что Головач переоформил заказ на себя и оплатил, я не знал, — уверяет Валерий Шевчук.

Он просит суд обратить внимание: в обвинении нет конкретики, он не совершал тех действий, которые ему вменяют, есть только слова Рубцовой и он вынужден оправдываться.

— Решается судьба человека, любая точка во фразе: «Казнить нельзя. Помиловать» имеет принципиальное значение, — эмоционально говорит Шевчук. — Без обид, но есть такой диагноз как старческий маразм. Лариса Леонидовна (свидетель Рубцова — прим.TUT.BY) помнит, что было два года назад, но не помнит, что было вчера. Она помнит только те моменты, которые ей выгодны. А Головач вообще помнит то, чего не было. В этой ситуации мне сложно защищаться.

В конце своего допроса бывший заместитель министра, как и многие другие обвиняемые, повторил слова президента, что при рассмотрении таких дел должны быть аудио и видео.

— Нет их — так нет. Но ведь должны быть хоть какие-то доказательства, помимо слов Рубцовой! — добавляет обвиняемый.

Напомним, Валерий Шевчук был заместителем министра здравоохранения с 2006 по 2017 год, много лет работал под руководством министра Василия Жарко, а последние годы до своей отставки возглавлял еще Департамент фармацевтической промышленности. Наручники на Шевчука надели 25 февраля 2019 года.

Он также выступал в качестве свидетеля по делу Людмилы Реутской, начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава. Бывший замминистра предположил, что его уголовное дело связано с Реутской: по версии следствия, они получили взятку от одного и того же человека — Ларисы Рубцовой, главы представительства французской компании Fic Medical. Якобы она «отблагодарила» фигурантов за то, что компания ее мужа «Стимэнерджи» получила лицензию на фасовку и упаковку лекарственных средств.

— Если бы один человек мог все решить, через полгода жил бы в Майами и ни о чем не думал. Медицина бюрократична, один человек ничего не решит, — уверенно заявлял во время процесса бывший замминистра здравоохранения. — Мне обидно, что мы с Реутской попали в такую ситуацию.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшего заместителя здравоохранения Валерия Шевчука обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса. По мнению стороны обвинения, подаренный ему IPhone 5 и кожаный...
 
Новости дня
Новости общества
 
Подарок глусским малышам от бобруйчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика