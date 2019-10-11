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Украинские пограничники задержали белоруса из базы Интерпола - его разыскивают по запросу Франции
12.10.2019 18:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На въезде в Украину задержан белорус, разыскиваемый Интерполом. Об этом
Как сообщает ведомство, когда гражданин Беларуси проходил пограничный контроль, произошло срабатывание базы данных Интерпола.
Как выяснилось впоследствии, мужчину разыскивали правоохранительные органы Франции за контрабандную деятельность.
Белорус задержан, пограничники передали его сотрудникам Национальной полиции в Черниговской области.
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Как выяснилось впоследствии, мужчину разыскивали правоохранительные органы Франции за контрабандную деятельность.
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