Источник материала: Радзiма

Добровольная акция «Чистый лес» пройдет в республике 19 октября по инициативе Министерства лесного хозяйства. Основная ее цель — привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесу и не засорять его. Ежегодно организации Минлесхоза направляют значительные силы и средства на наведение порядка в лесном фонде. При этом проблема несанкционированных свалок в лесах, примыкающих к дорогам, вокруг населенных пунктов, на площадках отдыха и стоянках по-прежнему остается актуальной.

В связи с этим Министерство лесного хозяйства призывает всех неравнодушных жителей нашей страны объединить усилия и внести свою лепту в наведение порядка: благоустроить лесной фонд, прилегающую к своим населенным пунктам территорию. Стать участником акции может каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в лесхоз или ближайшее лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Контактные телефоны: 78-0-35, 78-0-39.

К слову, акция «Чистый лес» в Беларуси стала уже традиционной. Впервые она прошла в 2010 году, и за это время ее участниками стали десятки тысяч добровольцев, не остаются в стороне и жители Глусского района.