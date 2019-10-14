На торжественном приеме в райисполкоме шести жительницам района вручены ордена Матери

Источник материала: Полесская правда

В Пинском районном исполнительном комитете в День матери прошел торжественный прием, главными действующими лицами которого стали многодетные мамы из нашего района. Им, самым достойным, вручили ордена Матери.

Такие встречи в этот светлый осенний праздник стали традиционными. Отрадно, что каждый год в очередном Указе Президента о награждении орденом Матери есть имена представительниц Пинщины. Общеизвестно, но еще раз подчеркнем, что такой высокой награды удостаиваются не просто женщины, родившие пятерых и более детей. Это Мамы с большой буквы, которые должным образом занимаются воспитанием ребят, обеспечивают порядок в домашнем быту, создают и поддерживают тепло семейного очага во всех смыслах. Как справедливо отметили в непринужденном разговоре участники встречи, большую роль здесь играет, конечно, и папа. Поэтому совершенно справедливо, что мамы награду делят с главами семьи.

Итак, виновницами торжества в этом году стали шесть самых достойных многодетных матерей нашего района. Наталья Драгун из Нового Двора родила и воспитала пятерых детей, работает поваром. Жительница д. Гончары Юлия Козак, работница ТПЧУП «Стэнлес», – мама семерых ребятишек. В семье Натальи Козбан, оператора машинного доения из Лопатино, детей пятеро. Также пять детей воспитываются в семье Надежды Наумович из Парохонска, которая работает медсестрой. Счастье, умноженное на шесть, – такая материнская судьба у Любови Самкевич из Охово, которая также работает оператором машинного доения. Анна Юхнюк из деревни Завидчицы родила и воспитывает пятерых детишек. В торжественной обстановке, с цветами и аплодисментами, ордена Матери названным представительницам прекрасного пола вручил заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский.







К поздравлениям присоединился начальник управления по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома Василий Огиевич. С добрыми словами и подарками для мам от возглавляемых структур на встречу пришли Сергей Торчило, председатель районной организации профсоюза работников АПК, и Григорий Пригодич, руководитель районной организации РОО «Белая Русь». Во встрече также приняли участие начальник районного отдела ЗАГС Анна Зенютич и директор ТЦСОН Пинского района Тамара Лебедевская.

















На приеме в присутствии представителей власти можно было поднять любые проблемные вопросы. Но таковых у приглашенных не оказалось, все проблемы решались и решаются оперативно. Это еще раз подтверждает, с чем все и согласились, что государство уделяет самое пристальное внимание охране материнства и детства, укреплению положения семьи в обществе. Именно эти вопросы являются доминирующими, а крепкая здоровая семья становится гарантом стабильности.

К слову, в 1998 – 2018 годах орденом Матери в Пинском районе награждена 171 женщина. Пятеро и более детей воспитываются почти в сотне семей. В 849 семьях подрастают трое и более ребятишек.





Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.