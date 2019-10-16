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«Денег нет, выходи». Водитель автобуса высадил 11-летнюю школьницу, у которой не было справки

17.10.2019 15:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семья Анны Валентионок живет в деревне Жуковка, а ее 11-летняя дочь Оля учится в школе в Минске. Во вторник, 15 октября, девочка собиралась вернуться с занятий домой на пригородном автобусе. Ученической справки у нее с собой не оказалось, денег на билет тоже. В итоге, по словам мамы, автобус уехал, а ребенок так и остался на остановке. «Дочке 11 лет, внешне она тоже выглядит как ребенок, — говорит мама. — Неужели этого недостаточно, чтобы без справки понять: она школьница?»


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Деревня Жуковка находится в часе езды от Минска. Обычно на уроки и с уроков родители возят Олю на машине. Исключение — вторник. В этот день домой девочка добирается на рейсовом автобусе.

— Во вторник у нее нет никаких кружков, занятия заканчиваются около двух дня, — рассказывает Анна. — От школы до остановки идти минут 15. В 14.37 из Минска до Жуковки идет пригородный автобус, на нем дочке удобно возвращаться.

Именно на нем 15 октября школьница и собиралась вернуться домой. В салон девочка заходила через переднюю дверь, на входе водитель попросил ее предъявить справку учащейся. Документа у ребенка не оказалось.

— Тогда он сказал оплатить проезд, — продолжает Анна. — Билет стоит 2 рубля. Она посмотрела по карманам, но нашла только 70 копеек. Водитель сказал: денег нет, выходи — и уехал. Дочка расплакалась, стала звонить мне. Я дома с двумя детьми, которые болеют. Следующий автобус в расписании только через два часа, поэтому мне пришлось самой срочно за ребенком ехать.

— Почему у нее не было справки?

— У меня заболел младший ребенок, и до середины сентября мы лежали в больнице. Сейчас мы делаем документы младшему ребенку в сад, старшему — в школу. Параллельно у детей начались кружки. Успеть все сразу сложно. Но мы сделаем эту справку.

— Чтобы сделали справку, достаточно ведь просто принести фотографию.

— Мы недавно переехали. Фотографии, которые летом делали детям на паспорта, на старой квартире, — объясняет мама. — Да и в прошлом году, когда у нее была справка, этот документ никто никогда не спрашивал.

— А карманных денег вы Оле не даете?

— Даем, но это же ребенок. Иногда она выскакивает из дома и может забыть деньги или все потратить. Думаю, если бы она в тот день внимательно проверила все карманы, она бы нашла больше, чем 70 копеек. Просто она испугалась и растерялась.

Пока мама ехала от Жуковки до Минска, Оля стояла на остановке.

— В среду я ездила в автопарк, где работает этот водитель. Хотела посмотреть ему в глаза, — возвращается к тем событиям собеседница. — Но его контактов мне не дали. Из руководства парка со мной также никто не поговорил и не извинился.

Анна оставила жалобу в книге жалоб и предложений автопарка. В ближайшие дни мама планирует отвезти жалобы в Минсктранс, Мингорисполком и милицию.

— На мой взгляд, водитель нарушил статью Уголовного кодекса и оставил ребенка в опасности, — говорит она. — Да, есть дети, которые выглядят взросло. Но по моей дочке понятно, что она ребенок. А значит, неважно, есть у нее справка или нет, она учится в школе.

В Минсктрансе поясняют, что это дело находится на рассмотрении. Позже Анна получит ответ на свою жалобу.

— В законодательстве четко прописано, что у школьника [для бесплатного проезда] должна быть справка или электронная карта учащегося. Но ни того, ни другого у ребенка не было, — комментирует Александр Фомин, начальник управления организации перевозок Минсктранса. — Приведу простой пример. Я забыл дать ребенку деньги на обед, она не поела, кто виноват: я или столовая?

— Но у девочки ведь был и портфель, и дневник, разве это не доказывает, что она школьница?

— Здесь дело не в ребенке. Бесплатный проезд на пригородном автобусе имеет четко ограниченные рамки, — уточняет специалист.

По закону бесплатно ездить в пригородном транспорте Минского района могут дети не из всей страны, а только те, кто живет в Минском районе и учится в Минске. Если ребенок из другого региона, он должен купить билет.

— Это первый момент, а второй — если на пригородных и междугородних автобусах выявляют безбилетного пассажира, то отвечает и пассажир, и водитель, — продолжает Александр Фомин. — И неважно, кем будет этот безбилетник — бабушкой, ребенком или школьником. Протокол составляют и на пассажира, и на водителя.

 
Теги: Минск
 
 
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Семья Анны Валентионок живет в деревне Жуковка, а ее дочь учится в школе в Минске. Во вторник девочка собиралась вернуться с занятий домой на пригородном автобусе....
 
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