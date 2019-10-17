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На «умной остановке» в Минске прямо под камерами дважды ограбили уснувшего мужчину
18.10.2019 18:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники уголовного розыска ищут двух юношей и мужчину — их подозревают в ограблении уснувшего на остановке минчанина. Инцидент случился на «умной остановке» в районе Немиги, где кроме многочисленной техники установлено много камер — и они сняли инцидент. Об этом сообщает столичная милиция.
Утром 4 октября примерно в 05.00 к уснувшему минчанину (он возвращался после отдыха из увеселительного заведения и прикорнул) подсели сначала двое юношей. После этого из его кармана исчезли мобильный телефон и кошелек, выяснила милиция.
Через какое-то время к мужчине подошел другой прохожий. Подозревают, что незнакомец снял с руки спящего кварцевые часы.
Весь процесс запечатлели камеры, установленные на этой самой «умной остановке». Как сообщалось, их
Приметы первого разыскиваемого: на вид 16−25 лет, рост 185−190 см, худощавого телосложения, светлые волосы. Был одет: темная куртка, штаны темно-синего цвета, черные кроссовки.
Приметы второго разыскиваемого: на вид 16−25 лет, рост 185−190 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Был одет: ветровка белого цвета с синим капюшоном, спортивные брюки серого цвета.
Приметы третьего разыскиваемого: на вид 20−30 лет, рост 185−190 см, среднего телосложения, волосы темные. Был одет: темное пальто, джинсы черного цвета. Особые приметы: на лице имеется растительность.
Всех, кто узнал юношей или мужчину, просят сообщить об этом в Центральное РУВД Минска лично (ул.Орловская, 58/1) или телефонам: 8 (029) 302−50−77, 8 (017) 288-02-02, 102.
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Но многочисленные камеры на остановке засняли весь процесс. И теперь милиция ищет подозреваемых по записям.
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