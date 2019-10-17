На «умной остановке» в Минске прямо под камерами дважды ограбили уснувшего мужчину

Источник материала: Tut.by

Сотрудники уголовного розыска ищут двух юношей и мужчину — их подозревают в ограблении уснувшего на остановке минчанина. Инцидент случился на «умной остановке» в районе Немиги, где кроме многочисленной техники установлено много камер — и они сняли инцидент. Об этом сообщает столичная милиция.

Утром 4 октября примерно в 05.00 к уснувшему минчанину (он возвращался после отдыха из увеселительного заведения и прикорнул) подсели сначала двое юношей. После этого из его кармана исчезли мобильный телефон и кошелек, выяснила милиция.

Через какое-то время к мужчине подошел другой прохожий. Подозревают, что незнакомец снял с руки спящего кварцевые часы.

Весь процесс запечатлели камеры, установленные на этой самой «умной остановке». Как сообщалось, их здесь аж 10 штук. Теперь по этим записям ищут подозреваемых. Общий ущерб от хищения оценивают в 730 рублей.

Приметы первого разыскиваемого: на вид 16−25 лет, рост 185−190 см, худощавого телосложения, светлые волосы. Был одет: темная куртка, штаны темно-синего цвета, черные кроссовки.





Приметы второго разыскиваемого: на вид 16−25 лет, рост 185−190 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Был одет: ветровка белого цвета с синим капюшоном, спортивные брюки серого цвета.





Приметы третьего разыскиваемого: на вид 20−30 лет, рост 185−190 см, среднего телосложения, волосы темные. Был одет: темное пальто, джинсы черного цвета. Особые приметы: на лице имеется растительность.





Всех, кто узнал юношей или мужчину, просят сообщить об этом в Центральное РУВД Минска лично (ул.Орловская, 58/1) или телефонам: 8 (029) 302−50−77, 8 (017) 288-02-02, 102.