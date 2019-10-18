﻿ На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж). 21.by
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На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

18.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня, 18 октября, Кореличский район стал местом проведения семинара по организации идеологической работы на организациях и предприятиях, участие в котором приняло около сорока представителей идеологического актива из города Барановичи.

Программа семинара состояла из посещения ГУ «Кореличский районный центр культуры и творчества», где заместитель председателя райисполкома Руслан Абрамчик познакомил гостей с нашим регионом, рассказав  о том, чем сегодня живёт Кореличский край. Затем идеологов и лидеров профсоюзного движения ждали экскурсии по ОАО «Кореличи-Лён», Кореличскому сырцеху «Новогрудские дары» филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», музею «Замковый комплекс «Мир», а также по УО «Мирский государственный художественный профессионально-техничический колледж». Важным событием дня стало возложение цветов к мемориальному комплексу «Звезда».

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

На Кореличчине прошёл семинар по обмену опытом с участием идеологов и лидеров профсоюзного актива города Барановичи (фоторепортаж)

Виктория КОСТЮК
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 44
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Сегодня, 18 октября, Кореличский район стал местом проведения семинара по организации идеологической работы на организациях и предприятиях, участие в котором
 
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