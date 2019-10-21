В Минске за попытку убийства милиционера будут судить мужчину, который уже получил пожизненное

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о попытке убийства милиционера. Это случилось ровно 18 лет назад. На данный момент фигурант уже отбывает пожизненный срок в местах лишения свободы, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Reuters

Преступление случилось на территории стадиона политехнического колледжа на проспекте Независимости, 85, в Минске еще 20 октября 2001-го. Вечером, примерно в 23.00, милиционеры патрулировали этот район, в том числе проверяли документы. Так они столкнулись с мужчиной, как оказалось, ранее уже совершавшим преступления, в том числе убийства.

— Во избежание задержания и с целью умышленного противоправного лишения жизни произвел не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия, которое незаконно хранил и носил при себе, в работника милиции, — рассказали в Генпрокуратуре.

В результате сотрудник получил сквозное ранение мягких тканей грудной клетки. Травмы повлекли кратковременное расстройство здоровья, но милиционеру также был причинен физический и моральный вред.

Как отметили в прокуратуре, нападавший не довел свой замысел до конца только потому, что сотрудник применил табельное оружие, чем спугнул преступника. После этого подозреваемый скрылся за рубежом. Но его отыскали в Польше, так как он числился в международном розыске, а потом экстрадировали в Беларусь.

— В настоящее время обвиняемый отбывает наказание в виде пожизненного заключения по приговору Минского городского суда от 14 июля 2004 года за ранее совершенные преступления, — уточнили в прокуратуре.

Теперь мужчину будут судить по ч. 1 ст. 14 и ст. 362 за покушение на убийство сотрудника внутренних дел. За такое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.